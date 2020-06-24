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德国北威州两县因肉联厂聚集性疫情实施“封城”

2020年06月24日08:24 来源：新华网

德国北莱茵-威斯特法伦州（北威州）23日宣布，由于该州一肉联厂聚集性感染疫情持续发酵，对该厂所在的居特斯洛县和相邻的瓦伦多夫县实施“封城”措施。

北威州州长拉舍特说，在居特斯洛县重新实施严控措施，包括关闭电影院、健身房、酒吧，禁止两人以上非家庭成员在公共场合聚集，餐馆可以营业，但只允许同一家庭成员共用一桌。商店在符合卫生规定前提下可以继续开放。居特斯洛县已于上周关闭学校和幼儿园。

拉舍特表示，“封城”措施将持续至6月30日，主要是预防性措施。当地将开展大规模检测，以判断此次聚集性感染是否波及肉联厂员工以外人群。目前，有24例确诊病例与肉联厂没有关联。

北威州卫生部长劳曼23日下午宣布，“封城”范围将扩大至与居特斯洛县相邻的瓦伦多夫县。

位于居特斯洛县的滕尼斯肉联厂近日发生新冠病毒聚集性感染。截至22日晚，约6650名员工接受病毒检测，确诊感染人数上升至1553人。北威州已宣布对州内所有肉类加工企业员工进行新冠病毒检测。（记者左为）

(责编：许心怡、崔元苑)


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