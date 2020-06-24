再说一遍 病毒溯源得讲科学

因为在环境样本中检测出新冠病毒，再加上病毒全基因组序列完成测定，北京的疫情溯源不断取得进展。按照中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友的推测，北京最近的疫情有两种可能来源，一种是进口食材在生产运输过程中受到污染，海产品或牛羊肉表面沾染了病毒，在低温条件下病毒长期生存并传染；另一种是其他疫源地的人进入市场以后造成了污染，导致了疫情的反弹。

在科学层面，这波疫情溯源逐渐清晰，有利于当前开展防控，将病毒传播控制在最小范围。而一些缺乏依据的猜测，却与病毒溯源的初衷背道而驰。其中，一些自媒体在微博等平台渲染阴谋论，一位有着400万粉丝的大V公然发表“敌人故意投毒”的言论，引发不利于防控的恐慌。

面对北京出现的本土疫情，公众在所难免地感到紧张。在过去一段时间里，疫情防控的重点转为防止境外输入为主，现在突然又出现来源尚不明确的本土疫情，自然让人产生新的担忧。对此，实事求是地开展病毒溯源，做好信息发布，能够缓解人们的焦虑情绪。在这波疫情中新的传播规律的发现，也对今后改善防控手段与方法意义重大。

而散布新发疫情是境外投毒的言论，则对疏导公众情绪毫无益处。就算科学证实病毒可能来自于境外，也没有任何证据证明是有人“投毒”。毫无依据地指责，只会增加公众的担心，煽动社会情绪，对开展防疫的国际合作造成不利局面。

对于故意投毒这种有违人伦天理的做法，本来就受到国际社会的共同抵制。除非有切实的证据，否则仅仅是发表这种质疑本身，就是反文明和反常识的。这些散布投毒言论的人都是大V，粉丝众多，在互联网上有话语权，理应承担更大的责任。无论如何，病毒溯源是严肃的科学工作，而不是信口开河的假想。

新冠疫情发生以来，针对互联网上出现的不理性言论，主管部门开展了几轮有效整治，“世界失控了”“华商太难……”等营销号被坚决清除。与线下开展联防联控一样，防止网络空间的异化是消除疫情“次生灾害”的重要方面。人们应当认清，一些营销号借机而起，挑动极端情绪，实则只是为了自己的流量变现。

随着科学研究的深入和防控措施的成熟，对新冠病毒我们有了越来越多的认识，有能力第一时间发现、第一时间处置。正如中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友的判断，北京的疫情已经控制住了，而且各项防治措施还要进一步加强落实。与此同时，对围绕疫情的阴谋论不能掉以轻心，这种“毒”让人心撕裂，让善意被诋毁，是对理性文明的挑衅。在纷繁复杂的舆论局势中，更需要回归事实，让科学掌握主导权，而不是让谣言满天飞。

王钟的 来源：中国青年报