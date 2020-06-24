病毒出没 外出就餐注意这些细节

北京市疫情防控应急响应“升级”，先后多家餐厅发现确诊病例。恰逢端午小长假，北京市疾控中心副主任庞星火提醒市民，新冠病毒传染性强，传播途径复杂，大家要加强防范。疫情期间，尽量减少外出就餐，避免多人聚餐，做好自身防护。

与此同时，疾控部门也针对外出就餐的市民“度身定制”了一套健康防护方案。

就餐前

通风处是优选 排队点餐戴口罩

选择证照齐全、环境整洁的餐馆就餐，建议消费者可以关注一下由北京烹饪协会牵头遴选的“放心餐厅”。

宜选择通风良好的位置就座，如果选择包间就餐，应注意包间的清洁消毒和通风。

提倡无接触式的扫码点餐或预约点餐。若排队点餐时，要注意佩戴口罩，并与邻近的顾客保持一米距离。

保持手部清洁，注意洗手。要用流动水、洗手液洗手，尤其是在就餐前、如厕后或手接触污物后；在等餐的时候尽可能避免触碰餐馆内的公共物品。

就餐时应遵从餐馆防控规定，服从服务人员引导，配合就餐人流控制等防控安排。

就餐时

凉菜熟食小心吃 自带餐具更卫生

就餐时桌位间距应保持在一米以上，不要和非同行者同桌或在同一包间就餐。

点菜要适量，少点油炸和高盐食品、含糖饮料。

尽量不吃生食、半生食，食用火锅、自助海鲜等一定要充分加热煮熟。避免生熟食品交叉污染。

在温度、湿度较高的夏季，凉拌菜、熟肉制品、裱花蛋糕等可能会因为加工、贮存不当，导致腐败变质，因此若发现食物变质、有异味、混有异物等，要废弃不再食用。

两人及以上共同就餐时，要记得使用公筷、公勺，减少接触传播，提倡分餐制；外出就餐时如果能带上自己的筷子和勺子就更有利于健康，尤其是对于孩子。

若有咳嗽、打喷嚏等，应远离餐桌，要用纸巾或肘部遮掩住口鼻，用过的纸巾丢入带盖的分类垃圾桶。

就餐后

扫码结账无接触 打包剩饭要加热

尽量采用无接触式结账方式，也就是扫码结账。

打包的剩饭菜要妥善保存，尽早食用。再次食用前，要充分加热，保证食品安全。

此外，建议餐馆内的工作人员和服务人员，在专门区域分时段错峰就餐，减少人员聚集。

文/本报记者 李洁