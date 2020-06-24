戴口罩的好处 你未必都知道

经过大半年的抗疫，人们对于戴口罩的重要性已经有了共识。不仅如此，随着口罩在我们日常生活的频繁登场，也让不少人发现了更多戴口罩的好处。比如，冬季保暖、夏季防晒、四季遮丑、随时可以偷懒不用化妆……

言归正传，从医学角度讲，口罩确实是一种常用而且有效的防护物品。今天就为大家“打包”介绍一下，戴口罩能应对的健康问题。

呼吸道传染病 包括普通感冒、流行性感冒、肺炎、肺结核等。这些疾病的主要传播途径就是通过飞沫的方式进行传播。比如大声说话、打喷嚏、咳嗽或者吐痰时，都会让一些病原体跑到空气中，从而通过飞沫的方式传染给其他人。目前的新型冠状病毒就是一种传染性很强的病原体，当然其他的病毒和细菌也不要忽视，我们通过佩戴口罩可以起到很好的呼吸道预防作用，将病菌隔离在外。

过敏性疾病 包括过敏性鼻炎、过敏性皮炎、过敏性哮喘等。我们在生活当中，经常会接触一些过敏原，如花粉、灰尘、动物皮毛等。这些物质接触到面部和鼻腔黏膜后，会造成黏膜增生充血水肿，进而出现鼻塞、打喷嚏、流鼻涕、皮肤瘙痒等症状，严重者甚至出现过敏性休克。如果我们佩戴口罩，就能够有效地减少接触过敏原，从而起到预防过敏性疾病的作用。

过度通气综合征 过度通气是指呼吸的频率过快、呼吸的深度过强，而使体内的二氧化碳被过度排出，导致体内二氧化碳浓度减低。患者表现为呼吸性碱中毒，出现颜面、口周的麻木，以及手指末端的抽搐,此情况一般与心理因素、情绪波动、发热等有关。对于过度通气的患者，可以给予佩戴口罩或面罩呼吸，以减少二氧化碳的排出，促进二氧化碳的再呼吸，患者症状即可逐渐改善。

防雾霾 现在呼吸道疾病越来越多，可能与空气污染有很大关系，所以防雾霾也是很重要的。雾霾中有很多的有毒物质会对人体造成极大的危害，对呼吸系统、心血管系统、神经系统等都有影响。正确佩戴口罩能有效地防止污染物进入呼吸道，将有毒有害物质隔绝在外，所以雾霾天外出时戴口罩是很有必要的。

防“二手烟” 我们在一些场合可能会遭遇“二手烟”的骚扰，而戴口罩在一定程度上是可以防“二手烟”的，尤其是质量好的活性炭口罩。这种口罩可以吸附、过滤一部分的烟雾和尼古丁、焦油等有害物质，可以在一定程度上减少对身体的伤害。而且佩戴口罩还能减少沙尘和刺激性气体对呼吸道的损伤，可谓好处多多。

可见，戴口罩是预防呼吸道传染病最重要、最有效的方法之一。正确佩戴口罩既可以保护自己，也可以保护他人。

文/赵鑫 （北京朝阳医院）