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北京已累计采样294.8万人 高峰时设置采样场所480个

2020年06月23日16:56 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京6月23日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第130场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、北京市卫生健康委员会副主任张华介绍了当前北京全市核酸检测工作的最新进展。

　　张华介绍，按照突出重点、分类组织原则，从6月12日开始至22日0时，全市对重点地区、重点人群累计采样294.8万人，累计检测量234.2万人。高峰时期，各区共设置采样场所480个，采样点位2422个，组织二三级医院、社区卫生服务中心、第三方医学检验机构和疾控部门共7472名工作人员参加采样。

　　同时，在保证质量和安全的前提下，按照扩大增量，挖掘存量，优化流程等方式，稳步提升全市核酸检测能力，满足“应检尽检”和“愿检尽检”需要。一方面，持续提升我市二三级医疗机构的检测能力；另一方面，发挥第三方检测机构优势，依托其规模优势、人才优势，大幅提升检测能力。经过全面挖潜和扩能，北京市日核酸检测能力已由4万份提升至30万份以上。如按照规定比例进行混检，日均可检测100万人以上，全市核酸检测工作将进入快车道。

　　张华表示，在检测工作上，我们既要求速度上的快，更强调结果上的准，还必须保障实验室生物安全。为此，我们专门抽调实验室管理和卫生监督执法力量，制定核酸检测质量控制和安全管理工作方案，对样本采样、包装、运输、检测、结果报告等关键环节实施全链条规范、全流程管控。选派卫生监督员，一对一进驻第三方检测机构，现场开展督质量、督能力、督进度、督时效“四督”行动。同时，我们还建立了约谈机制，督促各检测机构落实主体责任，提高检测效率，保障质量安全。

(责编：许晓华、李轶群)


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