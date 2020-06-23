暑期将至+汛期到来 儿童防溺这些事项要牢记

人民网北京6月23日电 据央视新闻报道称，截至6月22日7时10分，经全力搜救打捞，重庆潼南区8名落水小学生全部打捞出水，均已无生命体征。初步调查，失踪人员均为米心镇小学学生，周末到童家坝涪江河一宽阔的河滩处玩耍，期间有一名学生不慎失足落水，旁边7名学生前去施救，造成施救学生一并落水。

面对这一悲剧，人们在惋惜这8位年轻生命的同时，也对儿童防溺教育给予了更多关注。如今，暑假临近，儿童户外活动时间增多，接触水的机率也相应增大。而与此同时，全国多地又宣布进入汛期。为了避免类似的悲剧，家庭、学校以及相关部门都要行动起来，做好安全防范。

儿童溺水时往往无声且短暂 10项状态可分辨

近年来，儿童溺水新闻并不鲜见。为防患于未然，今年3月29日，北京儿童医院急诊科主任王荃在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，随着天气的逐渐转暖，孩子不管在家里还是在户外玩水和游泳的机会都逐渐增加，特别提醒各位家长，千万不要大意，只要有水，孩子就有可能会发生溺水，孩子溺水其实是无声的，而且发生非常迅速。

中国疾控中心慢病中心伤害防控与心理健康室主任、研究员段蕾蕾表示，儿童发生溺水时，不一定能够拼命拍水或大喊，反而往往是无声且短暂的。溺水时可能呈现出的状态有以下的情况，包括：1.头离水面很近，嘴巴位于水面；2.头向后倾斜，嘴巴张开；3.腿不动，身体垂直于水面；4.急促呼吸或喘气；5.双眼无神，无法聚焦；6.紧闭双眼；7.头发盖住了额头或者眼睛；8.试图游向某个方向，却未能前进；9.试图翻转身体；10.做出类似攀爬梯子的动作。

“这样的状态会让人误以为他在游泳、练习憋气、玩水等，而忽略了溺水发生可能。所以，家长应注意识别溺水的表现，并且时刻保持有效看护。”段蕾蕾说。

广东省红十字会水上救援队总教练、副巡视员陈泽池也谈到，暑期期间，天气炎热，儿童嬉水，家庭缺少监管，导致部分家庭的儿童选择野外非公开水域游泳，无救生设备，无救生员，更不了解野外水域的水文情况，无安全保障的意识，所以溺水事故时有发生，造成家破人亡的惨剧数不胜数。

如今，南方多地暴雨，河水暴涨，预防溺水的注意事项更需要每个人熟烂于心。段蕾蕾明确表示，儿童溺水是可以预防的，一系列干预措施已被证明在预防溺水方面有效，预防儿童溺水需要儿童家长、社会以及政府层面的共同努力。

培养儿童防溺知识 教授基本水上安全技能

“缺少有效看护是造成儿童溺水的主要原因之一，所以预防儿童溺水，首先是儿童家长要做好防溺水的合格家长。”段蕾蕾称，预防溺水家长应该做到对儿童有效的看护、采取措施将家中和家周围的水体与儿童隔离开、教授学龄儿童基本的游泳和水上安全技能、带儿童去安全的场所游泳或戏水、划船时为孩子佩戴安全装备，从小培养儿童防溺水的知识和意识。

陈泽池介绍的预防溺水注意事项中就包括：教育和告诫儿童，不可单独，或者擅自与他人结伴去游泳或玩水；不可去没有保护措施和救生员的任何地方游泳或玩水。即使去游泳池游泳，儿童也需要成人带领，并了解泳池中水的深度。此外，还要教会儿童：不在水中打闹，不做危险行为，不推人下水。一旦身体不适时，立即上岸。

保护儿童人身安全，仅依赖家长似乎并不能行的通，儿童防溺水需要全社会共同参与。段蕾蕾强调，社会和政府在预防儿童溺水措施方面也要有所行动，包括对公共场所的水体，合理设置隔离装置防止儿童接近水体；对溺水高发的危险水域要进行警示和巡逻、并配备救生装备和人力；监督管理游泳、水上娱乐场所的资质和安全情况；监督管理水上交通安全；向公众普及儿童溺水预防和现场急救的知识技能；做好洪水灾害的预警和防范等。

“叫叫伸抛”法救援 切勿手拉手施救

与防溺水注意事项同样重要的是溺水发生时的自救和施救方法。陈泽池讲到，溺水发生是非常突然，也是很短暂，应提前教会儿童自救的方法。“一旦发生溺水，首先不要惊慌，调整呼吸，待口鼻露出水面后，迅速举手呼救，这一动作，往往会引起专业救生员的注意，从而得救。”陈泽池称，如果碰到脚抽筋，可以反方向拉伸“抽筋”部位的肌肉，让其伸展或松弛。另外，注意抓住水中漂浮物或者木板等。尽可能屏住呼吸，头后仰，暴露出口鼻，然后用嘴呼吸。当救援者出现时，不要惊慌抓抱救援者，而是要听从救援者指挥，让他带着游上岸。

在施救方面，陈泽池重点强调，儿童自己不可下水施救，不可以多人手拉手下水救援，多人手拉手下水救援如果因为拉手脱手导致施救者溺死的发生。

正确的施救方式既能保障自身安全，也能为溺水者创造更好的自救条件。“儿童发生溺水时，如果周围的人能够掌握溺水救援和急救技能并施以援救，将降低儿童溺水不良后果的严重程度。”陈泽池讲到，发现儿童溺水，应按照‘叫叫伸抛’法进行救援。第一个“叫”是指大声呼救，第二个“叫”是拨打110/120报警。“伸”意味着，如果有竹竿，将竹竿伸过去，如果有衣服，也可以伸过去，将溺水者拉过来，同时保证自己的安全位置，以免被拖入水中，注意避免竹竿戳到落水者的脸。最后“抛”是指，将泡沫块、救生圈、密封的塑料空桶等漂浮物，抛给溺水者，等待救援。 如果现场无竹竿、漂浮物等，可以脱下衣服连接在一起当绳子，抛给溺水者，切记趴在地上，确保自身安全。

施救溺水者是一件专业的事情，错误的施救方法不但不能救回溺水者，还会使自身安全受到威胁。让儿童掌握预防溺水的注意事项及溺水时正确的自救、施救方法或许在关键时刻能保障自身安全。