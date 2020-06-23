北京通报新增确诊病例行动轨迹 涉及多家商超、餐馆

人民网北京6月23日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第130场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市疾病预防控制中心主任曾晓芃介绍，6月22日0时至24时，北京新增新冠肺炎确诊病例13例，其中男性9例，女性4例；平均年龄37岁，最小8岁，最大57岁；丰台区6例，海淀区3例，大兴区3例，西城区1例。现将确诊病例具体情况通报如下：

据丰台区疾控机构流调显示：病例1，女，51岁，住丰台区花乡（地区）潘家庙平房，为新发地商户，无固定摊位，以批发为主。6月8日至12日，每天凌晨骑电动车去市场，9时回家不再外出。13日患者曾骑车前往新宫万达广场永辉超市购物，9时返回家中。14日至21日居家隔离。22日5时患者自觉发热，最高体温37.8℃，8时由120救护车转运至天坛医院发热门诊就诊，17时核酸检测阳性，21时由救护车转运至地坛医院，当日确诊。

病例2，男，20岁，住丰台区卢沟桥乡（地区）大屯村，工作单位为北水嘉伦水产品市场便民生活超市A厅老郑州烩面馆，食材从新发地市场进货。6月1日至12日，每天7时打车从家到餐馆，晚上23时后打车回家。13日11时打车到通州上汽荣威（草寺村西）购买汽车，16时回家。14日8时骑电动车到京丰车管所办手续，9时回家未再外出。15日起居家，20日9时出现咳嗽等症状，21日2时由120救护车转运至北京中西医结合医院发热门诊就诊，22日确诊。

病例3，男，40岁，住丰台区花乡（地区）郭公庄新方向家园，北京丰台骨真香老诚一锅股东。6月8日、11日曾到新发地采购。13日14时，患者驾车来到速印达数码快印总部基地店拿U盘，16时患者与爱人自驾车到佑安医院，询问核酸检测事宜，之后驾车前往右安门医院陪同妻子前往采样点，妻子采样期间患者在户外等候，未与任何人员有接触。14日15时，患者自行开车前往右安门医院取爱人检测报告。其余时间居家。20日凌晨核酸检测结果为阳性，8时由120救护车转运至丰台中西医结合医院进行隔离，22日确诊。

病例4，男，8岁，住丰台区花乡（地区）郭公庄新方向家园，为病例3之子及密切接触者，6月21日核酸检测结果为阳性，12时由120救护车转运至丰台中西医结合医院隔离治疗，22日确诊。

病例5，男，56岁，住丰台区花乡（地区）天骄俊园，工作单位为新发地市场，主要经营饺子、馄饨等冷冻带包装的食品。12日21时患者与其他新发地商户由统一安排的车辆转运至隔离点。13日至20日在隔离点进行医学观察。18日出现咽部不适，20日症状加重。21日1时由120救护车转运至丰台中西医结合医院，后由120救护车转运至地坛医院，核酸检测结果为阳性，22日确诊。

病例6，男，57岁，住丰台区花乡（地区）经营者乐园，工作单位为新发地市场。6月10日12时至14时，同老乡在京新酒店（丰台区南苑西路）用餐，16时乘坐朋友的汽车去大兴机场送货，18时乘车返回，19时至21时在北水嘉伦老郑烩面馆附近的饺子馆用餐。11日4时患者自感发热、乏力，自服药物好转后，骑电动车出摊至晚上回家。16日作为密切接触者集中医学隔离。18日起患者陆续出现发热等症状，体温38.5℃，21日症状加重，6时由120救护车送往丰台区中西医结合医院就诊，10时由120救护车转运至地坛医院，核酸检测结果为阳性，22日确诊。

据海淀区疾控机构流调显示：病例7，女，24岁，住海淀区田村路街道玉海园一里，与21日一确诊病例共同居住，为其密切接触者。工作单位为西城区北展北街华远中心F座某科技有限公司，公司为敞开式办公场所，一人一工位。6月15日，患者未进办公楼前接单位通知，因永定路发生疫情要求其回家隔离14天。18日核酸检测结果为阴性。20日10时出现咽部刺激症状，未就诊。21日15时，作为密切接触者同弟弟（病例8）、姥姥由120转送至海淀区康福瑞酒店集中隔离管理并进行核酸检测。22日3时与病例8由120救护车送至海淀医院发热门诊就诊，22日7时检测结果为阳性，22日确诊。

病例8，男，8岁，住海淀区田村路街道玉海园一里，为21日一确诊病例的密切接触者。6月21日15时，患者与姐姐（病例7）、姥姥作为密切接触者一起由120救护车转运至海淀区康福瑞酒店集中隔离，并做核酸检测。18时出现发热症状，最高体温38.5℃。22日3时与病例7一起由120救护车转送至海淀医院发热门诊就诊。22日7时检测结果为阳性，22日确诊。

病例9，女，31岁，住海淀区永定路街道永定路52号院，工作单位为天客隆超市永定路店，为6月21日一确诊病例的密切接触者。6月12日曾到过永定路70号院，18日步行至天客隆一层超市购物，19日至20日居家未外出。21日10时左右，与其爱人一起骑电动车至301医院进行核酸检测。13时许，患者作为确诊病例的密切接触者由120救护车送至集中隔离点，22日6时，患者有口干症状。7时医院反馈结果为阳性，遂由120救护车送往海淀医院隔离留观。11时许进行核酸复测，18时核酸检测结果为阳性，22日确诊。

据大兴区疾控机构流调显示：病例10，男，55岁，住大兴区黄村（地区）镇蓝桥驿苑，工作单位为大兴区孙村乡磁魏路1号某食品公司，为6月19日确诊病例的密切接触者。18日6时到蓝桥驿苑小区旁的路边摊购物，回家后未外出。19日在家休息，16时去金色漫香郡小区请儿子修手机，未进入小区，回家后未外出。20日在家休息，15时步行前往单位，后与同事由统一安排的车辆送至隔离点。21日采集咽拭子，结果为核酸阳性，22日由120救护车转运至大兴区人民医院，当日确诊。

病例11，男，45岁，住大兴区黄村（地区）镇郭上坡村，工作单位为大兴区孙村乡磁魏路1号某食品公司，为6月15日确诊病例的密切接触者。17日14时步行至居住地附近华联生活超市购物，其他时间居家。18日全天居家。19日20时外出散步15分钟，其他时间居家。20日接到通知因公司出现病例集中隔离，14时患者开车到单位，15时由统一安排的车辆送至隔离点。21日在集中隔离点采集咽拭子标本，结果为阳性。22日7时由120救护车转运至北京市大兴区人民医院，当日确诊。

病例12，女，40岁，住大兴区黄村（地区）镇三间房村，工作单位为大兴区孙村乡磁魏路1号某食品公司。6月16日8时许在单位采集咽拭子标本，17日通知核酸检测阴性。18日患者出现发热等症状，骑电动车前往大兴区人民医院就诊，初步诊断呼吸道感染，给予药物治疗、随诊。21日，大兴区疾控中心再次采集咽拭子进行核酸检测，结果为阳性。22日3时许，由120救护车转运至大兴区人民医院隔离诊治，当日确诊。

据西城区疾控机构流调显示：病例13，男，46岁，住西城区白纸坊街道平原里小区。6月7日，骑电动车至新发地综合交易大厅（B1层），在7号摊位购买食材后直接回家，之后未外出。16日至20日患者居家隔离，20日核酸检测阳性，并将标本送市疾控复核，由120救护车转运至地坛医院。20日晚8时复核结果为阳性。20日诊断为无症状感染者，22日确诊。

下面补充通报6月21日确诊的2例病例情况：

据丰台区疾控机构流调显示：病例1，女，39岁，住丰台区卢沟桥（地区）乡大屯村，工作单位为大兴区孙村乡磁魏路1号某食品公司。15日，患者单位出现首例确诊病例停工，患者上午乘公交车至工厂参与打扫卫生，下午乘坐公交返回住处居家隔离。16日采咽拭子，17日反馈结果为阴性。18日13时，患者出现发热等症状，乘私家车前往航天中心医院发热门诊就诊，予对症处理并建议居家隔离观察。19日患者体温37.8℃，向社区报告，23时许由120送至丰台区中西医结合医院发热门诊就诊，21日报告检测结果为阳性，当日确诊。

据朝阳区疾控机构流调显示：病例2，男，47岁，住朝阳区小红门（地区）乡红寺村，服务人员，6月1日至17日每日通过“饿了么”平台接单送餐，送餐范围西起南苑路，东至周庄村，北起天坛东门，南至榴乡桥，平均每天接50单左右，每日7时至21时工作，然后骑电动车到首开福茂商场接其妻子回家。18日11时至13时在南城香（芳古路店）、方庄市场、住家附近肖村菜店购物，后回家，当日无接单记录。19日10时上班，曾在每日优鲜（顺四条店）、南城香（成寿寺店）、老家肉饼（中海城店）、果多美(北京刘家窑店)等店接单，15时在住家附近鸿熹超市购物，22时在住家附近水果摊购物。20日10时上班，22时下班，曾在果多美（方庄店）、每日优鲜（顺四条店）等店接单。21日9时由120救护车转运至垂杨柳医院发热门诊排查，当日确诊。

曾晓芃提示，现在是疫情防控关键时期，外出一定要佩戴好口罩，做好防护，避免聚集，保持1米以上的社交距离，注意手卫生,回家后先洗手，减少家庭传播风险；单位要落实防控措施，做好员工的健康管理，坚持每日健康监测，杜绝带病上班；加强环境清洁消毒，建议错峰上班和就餐；有序参加核酸筛查，现场检测时要保持一米以上距离；减少不必要的外出，不扎堆，不聚集；坚持做到这些，就能降低各类感染风险，将健康掌握在自己手中。