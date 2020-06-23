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北京全市施工工地发现3例确诊病例

涉及两个工地

2020年06月23日09:56 来源：北京日报

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市住房和城乡建设委员会副主任丁胜介绍，目前全市施工工地共发现3例确诊病例，涉及两个工地。本市将严格执行施工现场封闭式管理措施，有新发地市场密切接触人员的工程项目暂时禁止人员出入。

据介绍，截至6月21日24时，本市共排查了16个区的435个项目。排查发现，去过新发地市场的人员有743人，接触过新发地市场食材配送人员或其他人员的879人；1622人已全部完成核酸检测。目前全市施工工地共发现新冠肺炎确诊病例3人，涉及两个工地。已及时会同相关区和疾控部门按照要求处置，相关工地采取了封闭管理措施。本市住建系统将进一步加大重点人员的排查力度，排查范围包括施工现场各参建单位所有人员，对5月30日以后到过新发地批发市场重点区域的人员做好核酸检测全覆盖，并根据需要扩大检测范围。

丁胜表示，本市将严格执行施工现场封闭式管理措施，有新发地市场密切接触人员的工程项目暂时禁止人员出入。施工现场进行出入测温登记，体温异常人员不得进入施工现场。同时，对办公室、宿舍、食堂、卫生间、淋浴间等室内场所定期进行通风消毒，并对猪牛羊肉等食材的进货查验情况进行检查，确保来源可追溯。还将加强对食堂厨师、配菜、采购、服务、保洁、保安等重点人员的健康监测，发现异常及时处置。（记者 贾晓宏 牛伟坤 李祺瑶）

(责编：李轶群、许晓华)


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