北京大兴三千余干部再赴防疫一线

疫情就是命令，防控就是责任。疫情防控阻击战再次打响，大兴区全面重启干部下沉机制，共有667名区直干部、2636名镇街干部全部下沉社区（村），尽一切努力将疫情防控关口往前移。

“防控措施细一分，群众安全感就多一分。”刘继婷是大兴区人保局下沉西红门镇的干部，西红门镇紧邻新发地批发市场，已于6月19日升级为疫情高风险地区。防控难度很大，容不得一丝马虎，连日来，刘继婷和社工、志愿者等“战友们”争分夺秒、日夜奋战，从事人员排查、核酸检测、卡口管控、环境消杀、隔离服务、防控宣传、民生保障等各项工作，用实际行动让居民安心。

刘继婷说，自己下沉干部的身份是“秒杀”来的。6月14日夜里，单位动员广大干部重返社区（村）疫情防控一线。“我是党员，我报名！”“我家里负担小，请派我去！”半小时内就有上百位同事在微信群里报名。最终，刘继婷和其他33名同事接到通知，第二天早上9点到社区报到。

记者见到刘继婷时，她正在组织居民进行核酸检测，工作看上去很简单，也很单调，戴好口罩、护目镜、手套、头套，逐一地为居民登记信息。然而，“您叫什么？身份证号、手机号是多少？”这样的一句话，每小时却要说上百次。口干舌燥之际，她眼里、心里仍是更辛苦的人，“医护人员才是真的不容易。”

下沉社区一周有余，刘继婷也收获了不少感动瞬间。“保护好登记表！”6月18日傍晚，北京雷雨交加，风雨之中，一把大伞伸到了登记桌前，紧接着，撑伞的居民把登记表揣进怀里，领着刘继婷快步走进备雨棚。风雨过后，核酸检测继续进行，登记表也完好如初。

核酸检测是精准防控疫情的有效手段，作为第三方诊断服务机构，大兴生物医药基地内的诊断预约量大幅攀升，成为了管委会重点支援的企业，50多名来自管委会的党员干部下沉一线，主动承担起检测现场信息登记、秩序维护等工作。

“来得太及时了！”看到下沉党员来帮忙，检测点的企业代表由衷感叹。更令人感动的是，党员们还带来了风扇、凉棚、矿泉水、清凉油等消暑利器，让检测人员尽可能舒适工作。

此外，大兴还加强区级统筹调度，研究解决突出问题。20名区级领导分别包14个镇、6个街道，带队深入社区（村）检查指导疫情防控工作。区级10个社区（村）督导组总计40人每日深入社区村，严查人员摸排、宣传标语张贴、下沉干部到岗、测温登记等防控措施落实。（记者 陈强 通讯员 安苏）