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北京朝阳区食品安全大检查不停歇 确保农副产品等价格稳定

赵慧慧

2020年06月23日09:17 来源：人民网-北京频道

自6月12日以来，朝阳区市场监管局全员无休，对辖区内食品生产企业、农贸市场、超市、便利店、食杂店、餐饮单位等重点经营主体开展食品安全大检查，为群众提供放心的购物环境。目前，检查工作仍在不间断进行。

6月22日下午，朝阳区市场监管局工作人员来到京客隆劲松商城店、农光里农贸市场，对商品货源、价格、消毒情况等方面进行了细致检查。经查，两地疫情防控工作落实情况到位，且货源可靠。

朝阳区市场监管局相关负责人表示，在后续检查中，一旦发现存在违法违规行为，将依法从严从快处理。若检查中发现消杀不到位，环境脏乱差的经营单位，将依法责令其关停整改。

据悉，在开展食品安全大检查的同时，区市场监管局还加大对生活必需品价格波动和销售情况监测力度，大力打击哄抬物价、囤积居奇、随意涨价等违法行为，确保农副产品等民生物资价格稳定。（赵慧慧）

(责编：许晓华、李轶群)


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