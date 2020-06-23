向“西城大爷”学什么

6月中旬，北京的疫情突然严重起来，确诊病例增多、响应级别上调、小区再次封闭、学校再次停课……同时，疾控部门、医疗机构开始对重点人群进行核酸检测。

在各项防控措施有条不紊地进行时，本次疫情本地首例确诊患者唐先生获得了广泛赞誉，网友尊称为“西城大爷”。因为他对5月30日以来在北京所去过的地方无一遗漏地回忆了出来，并明确回忆出了过去两周中所接触的每个人，提供了一份38人的名单。

他提供的信息，特别是6月3日去了新发地购买海鲜并做了短暂停留这件事，为相关部门锁定新发地市场并做出迅速反应提供了重要线索。

对此，专家也点了赞，认为唐先生增加了防控的信心。为啥这么说？他主动发现症状、骑车就诊，示范了保护易感人群的正确手段；他明确回忆了自己的行动轨迹，同时可以用大数据验证，为流调提供了很好的帮助。

反观另一个案例，6月11日，北京发现疫情后，河北安新籍王某、冯某自北京返回安新县后，不听劝阻，没有申报，拒不配合疫情防控排查工作人员工作，故意隐瞒个人轨迹及与他人接触情况，给疫情防控排查工作带来极大困难。对此，雄安新区安新县公安局发出通报，对二人进行案前调查，依法追责。

这边是尽力配合，那边是极力隐瞒。前者为疫情防控作出重要贡献，后者成为疫情蔓延的帮手。对社会造成的影响，相距何其大也，更突显出“西城大爷”的可贵。

那么，我们作为社会的一份子，应该向他学什么呢？

首先，没人想得这病，得了也别惊慌失措。这是传染病，有了相应症状，赶紧自我隔离，别再四处逛，增加密切接触者。戴好口罩，独自就近去发热门诊。这是对自己、对家人、对社会负责。

其次，积极配合流行病学调查。“西城大爷”别看年过半百，但记忆力惊人。好记性是学不来的，但积极配合的态度是人人可学的。记不全去过哪儿、见过谁没关系，能回忆多少是多少。不能说我反正这样了，管别人呢！这就不是记性好坏的问题了。

疫情防控是一场人民战争，人人都是战士，人人都能出力。目前中国仍面临疫情零星散发、局部暴发双重风险。之前全民宅家，是作贡献，现在更是需要全民警惕。每个人都是哨兵，都是疾控体系的组成。

唯有如此，不管疫情在哪里露头，都能被及时发现、上报，在蔓延开之前就能得到有效控制。

公共卫生安全，需要你我这样去捍卫，不是吗？