促进互联互通、坚持开放包容，是应对全球性危机和实现长远发展的必由之路。疫情没有逆转“一带一路”合作的势头，反而凸显了“一带一路”合作所具有的强大韧性和旺盛活力

“我们愿同合作伙伴一道，把‘一带一路’打造成团结应对挑战的合作之路、维护人民健康安全的健康之路、促进经济社会恢复的复苏之路、释放发展潜力的增长之路。”习近平主席近日向“一带一路”国际合作高级别视频会议发表书面致辞，表达与合作伙伴高质量共建“一带一路”的坚定信心，增强了各国合作战胜新冠肺炎疫情的信心。

疫情促使各国思考应对全球性危机、实现长远发展的有效对策。各国命运紧密相连，人类是同舟共济的命运共同体。无论是应对疫情，还是恢复经济，都要走团结合作之路，都应坚持多边主义。促进互联互通、坚持开放包容，是应对全球性危机和实现长远发展的必由之路。“一带一路”倡议提出近7年来，签署的政府间合作文件总数达200份，共同开展2000多个项目，解决了成千上万人的就业。“一带一路”合作大家庭持续扩大，经贸合作水平持续提高，互联互通持续加强，民意基础日益牢固，可以为全球抗疫注入正能量，为世界经济复苏发展带来信心。

疫情没有逆转“一带一路”合作的势头，反而凸显了“一带一路”合作所具有的强大韧性和旺盛活力。面对疫情，“一带一路”合作伙伴守望相助，向中国提供了宝贵帮助。中国也已经向122个“一带一路”合作伙伴提供抗疫援助，向25个国家派出医疗队，毫无保留同各国全面分享防控和诊疗经验。今年前5个月，中欧班列开行数量和发送货物量同比分别增长28%和32%，累计运送防疫物资达12524吨，成为欧亚大陆之间名副其实的“生命通道”和“命运纽带”，既为全球抗疫贡献了宝贵力量，也极大缓解了疫情对全球产业链、供应链的冲击。正如埃及前总理伊萨姆·沙拉夫所指出，世界正面临前所未有的挑战，必须通过全球合作机制协同努力，“一带一路”倡议可以发挥这个作用。

疫情拖累全球发展步伐，必须以更大的合作力度促进共同发展，才能更好地增进各国人民福祉。“一带一路”是全球最大的国际合作平台，将之打造成促进经济社会恢复的复苏之路，符合各国人民切身利益。今年前5个月，“一带一路”沿线国家实际投入外资金额同比增长6%；中国对“一带一路”沿线国家和地区非金融类直接投资逆势增长16%。中老铁路、匈塞铁路等项目稳步推进，大批暂时停工的项目及时复工复产，中国还建立了运输、清关和与“一带一路”沿线国家经贸人员往来的“绿色通道”。逆势前行的“一带一路”合作体现了各国共同发展的坚定决心。

共建“一带一路”的前景来自于不断开辟新的合作领域。早在2016年6月，习近平主席就提出携手打造“健康丝绸之路”。新冠肺炎疫情发生后，公共卫生领域的合作需求大幅上升。推进“一带一路”卫生合作，共建“健康丝绸之路”，将进一步丰富高质量共建“一带一路”的内涵。此外，推动“绿色丝绸之路”“数字丝绸之路”建设，将为各国经济发展创造更多新增长点，为全球经济复苏提供更多动力源。世界卫生组织总干事谭德塞表示，共建“一带一路”有利于加速实现全民健康覆盖和可持续发展目标，中国对“健康丝绸之路”和“数字丝绸之路”的倡导，表明了创新合作形式应对共同面临的挑战是何等重要。

疫情改变不了经济全球化发展的大势，阻挡不了开放合作的脚步。“一带一路”国际合作高级别视频会议达成广泛共识，充分表明各方都寄望于将“一带一路”打造成合作之路、健康之路、复苏之路、增长之路的愿景。秉持共商共建共享原则，持续加强战略对接、高质量共建“一带一路”，一定能够助力各国应对全球性危机、实现长远发展，为构建人类命运共同体作出新的贡献。

《 人民日报 》（ 2020年06月23日 03 版）