游泳池水质卫生抽检 北京19家单位被点名

昨日，国家卫健委公布了第二批游泳池水质卫生抽查不合格场所名单。北京共有19家单位被点名，包括北京国际饭店有限责任公司、北京雨跃童游泳俱乐部有限公司等，不合格的主要原因为尿素超标，部分游泳池还存在游离性余氯、细菌总数超标等问题。

为强化社会监督，督促游泳场所经营者落实卫生安全主体责任，国家卫生健康委决定于今年暑期分两批公布游泳场所较多的北京、上海、杭州、宁波、厦门、青岛、广州、深圳、重庆、成都等城市游泳池水质卫生抽查情况，7月份已经公布了第一批名单。

对于抽检不合格的游泳场所，有关部门会下达整改意见书，提出整改意见，还要进行复检，指导督促规范游泳场所管理经营者落实整改措施，直到合格为止。如果对消费者身体健康造成伤害的，则根据相关法律法规对游泳场所进行行政处罚，情节严重的则会停业整顿。

北京19家游泳池水质卫生抽查不合格的单位

首都师范大学、北京国际饭店有限责任公司、北京雨跃童游泳俱乐部有限公司

蜕变阳光（北京）国际健身俱乐部有限公司、北京中成天坛假日酒店有限公司

北京力健搜候体育文化发展有限公司、北京恒富休闲俱乐部有限公司海淀分公司

奥格辰光（北京）科技有限公司、北京首农香山会议中心有限公司

汤泉阳光（北京）国际健身俱乐部有限公司、北京爱尚奇缘体育文化发展有限公司

北京弘大体育服务有限公司、北京君力永兴体育发展有限公司

北京康源体育发展有限责任公司、北京齐鲁儒思体育发展有限公司

北京龙艳浪腾体育有限责任公司、北京和益文化发展有限公司

北京帝都尚品科技文化有限公司大兴第一分公司、奥格瑞健身（北京）有限公司（记者 蒋若静）