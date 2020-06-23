如何从疫情余震的不确定性中找到掌控感

6月11日以来，北京市连续报告新发地批发市场相关的新冠肺炎确诊病例，突发公共卫生事件应急响应由三级提升至二级，全市中小学各年级恢复线上教学，高校学生停止返校，社区重新恢复封闭式管理，重点人群接受核酸检测，全国多地疾控中心也发通知，提醒市民近期不要前往北京……面对突如其来的局部疫情反弹，一些人产生了或多或少的焦虑，有人因为原本定好的出差、出游计划面临搁浅而觉得郁闷，还有的人因为“突然发现离疫情结束还有很久”而感到沮丧。

中国科学院心理研究所全国心理援助联盟秘书长吴坎坎认为，此次北京疫情虽然有一些不确定性，但是因为发现早，应对及时，处理彻底，不会对人们心理产生很大负面影响。他向中青报·中青网记者解释，如果把疫情对人们心理的影响比喻成一次大地震，此前在武汉暴发的疫情就是主震，现在北京发生的疫情则是余震。“余震比较小，影响也就不会很大。人们在主震时已经经历过了很大的波动和创伤，余震即使可能引起短期恐慌，造成二次创伤的可能性也较小”。

越接近高风险地区的人，心里越平静

吴坎坎说，前一阶段抗疫成果已经证明了我国的疫情防控能力，“北京市已经举行了100多场疫情防控工作发布会，信息公开及时，人们对北京疫情防控能力很有信心。”

不过，吴坎坎提醒，随着疫情反复，人们又会开始不自觉地关注与疫情有关的各类信息。而网络上充斥着各类谣言和阴谋论，“这类信息总是让人印象深刻，这是因为，人类的自我保护意识让人们更愿意相信危险的信息。”因此，吴坎坎建议，每天只需定时看看官方新闻，“看得太多，会消耗过多精力，也会被假信息影响情绪。”

吴坎坎告诉记者，心理学中有一个“台风眼效应”，就是说越接近高风险地区的人，心里就越平静。前一阵子在武汉开展心理援助工作时他发现，“虽然武汉以外的人觉得武汉是个特别危险的地方，但是大部分武汉当地人却没有太强烈的感觉。武汉人民看到的是发生在自己身边的客观事实，而外面的人天天看新闻，会把接收的信息放大，形成台风眼效应——台风眼里面的风是很微弱的，而台风眼外周的空气却旋转得很厉害，越往外风力就越大。现在北京新发地也是如此，被隔离的人心里可能已经陆续踏实平静了下来，反而是周边的人，因为看到各种渠道大量的信息，心里更着急、更焦虑。”

吴坎坎感到，新冠肺炎疫情中，人们多了一个很好的保护性因素，就是社区工作者。他说，社区工作者构建了一个很好的心理支持体系。心理学认为，最大的心理支持是家人，其次是亲朋好友，再次就是社会资源。疫情中，社区工作者为人们提供了风险解决途径的支持。“以前大家都不知道有了问题该找谁，现在有了社区工作者，他们会主动关心，甚至上门慰问。大家有问题可以打电话，找组织，这就让人们感到心里踏实”。

用规律化增加确定性和掌控感

疫情波动不可避免地给很多人带来了压力。吴坎坎说，不同的人群面对的压力等级也不同。目前，社区负责人、中高考考生及其家长承受的压力都很大。疫情带来了很多不确定性，因此从不确定中找到能确定的事，增加自己的确定性和掌控感就十分重要。值得庆幸的是，无论发生什么，都有国家作后盾。无论是中高考还是高校毕业安排，国家肯定会有一个官方的解决方案。“这就是不确定中的确定”。

吴坎坎说，很多人因为疫情的波动，计划突然被打乱，也会有3-4天的不适应，感觉情绪焦虑、低落、沮丧，这是一种正常的应激反应。当觉察到自己很难受、不适应的时候，就要调节一下自己的工作和生活节奏。每天给自己设定几个目标，计划好要做的事情，然后按照计划去执行。

工作之外，可以把手机设为静音，不要让自己总被打扰，要让生活节奏尽量为自己所控，让自己的生活规律起来。突发事件来临，生活中有很多不可控的因素，所以更要把自己可以控制的掌控好。“最关键的是，要让自己工作和生活节奏可控，踏实下来，这对于情绪调控特别重要”。

中青报·中青网记者 夏瑾 来源：中国青年报