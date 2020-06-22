北京：进一步提升核酸检测能力 扩大检测范围

人民网北京6月22日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第129场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市委宣传部副部长、北京市人民政府新闻办公室主任、北京市政府新闻发言人徐和建表示，核酸检测是精准防控的重要环节。要争分夺秒、主动出击，进一步提升检测能力，扩大检测范围，做到应检尽检、愿检尽检。检测机构要严格规范执行操作流程，尤其注重采样、检测等各环节质量控制，提高检测效率。要通过实验室改造、调配人员设备等方式充分挖潜，按时完成检测任务，做到不积压、不延误。区里要落实属地责任，加强统筹，为检测机构提供必要帮助；提高组织能力，通过线上预约等方式，引导市民分批次、分时段有序采样检测，防止人员扎堆聚集；对于市民群众的相关合理诉求要及时解决。有关部门要加强检测信息平台建设，为市民群众检疫检测提供方便。