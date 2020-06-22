2020第七届301论健分论坛召开

6月16日，以“海纳百川 无胃不治”为主题的2020第七届301论健分论坛召开。作为2020第七届301论健暨第九届全国体检中心主任高峰论坛的重要组成部分，该论坛由解放军总医院、中华医学会健康管理学分会主办，中核海得威承办。

武汉大学人民医院唐世琪等众多专家出席，就健康管理中科学认识筛查幽门螺杆菌筛查以及幽门螺杆菌检测质控等问题进行深入探讨，以推动癌症预防工作“早筛查、早诊断、早治疗”的贯彻落实。

“推进癌症防治行动，推进预防筛查、早诊早治”中华医学会健康管理分会副主任委员唐世琪教授在幽门螺杆菌专题交流会中表示，临床共识指南推荐，在体检项目中加入幽门螺杆菌筛查，通过初筛幽门螺杆菌阳性人群，结合家族病史与自身病史等因素，评估是否属于胃癌发病高危人群，从而进行下一步的胃镜检查，该体检筛查路径应在健康管理中进行广泛的推广。