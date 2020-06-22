防大于治 心血管病重在一级预防

新华网北京6月22日电（张馨心）做好心血管疾病的一级预防为何如此重要？近天津医科大学总医院高血压中心副主任边波认为，针对心血管疾病，防大于治，做好心血管疾病的一级预防应合理把握时间窗，尽早管控危险因素。同时，提高对疾病的认知、更新健康理念也尤为重要。

边波表示，心血管病有很多危险因素，尤其有许多可防控的因素。“如高血压、血脂高、吸烟、糖尿病、肥胖，如果我们能全面管控这五个危险因素，就能让心血管疾病患病率下降50%、60%，甚至高达到80%、90%。”边波认为，心血管病的暴发是突然的，但是积累的过程却有几十年，这几十年的时间是人们做好防控工作的时间窗，即“一级预防”。

目前，针对心血管疾病一级预防的研究，取得了哪些阶段性进展？边波介绍，希望在天津的基层医院推动做“全代谢疾病”的综合管理。“包括以肥胖为中心的肥胖高血压、高血糖、高血脂，高尿酸，也包括由它们衍生的如心血管病、脑血管病、慢性心脏疾病等一些疾病。”边波表示，其一，先搜集病人的基本信息。搜集病人的体重、肥胖程度、血压、血脂、血糖等基本数据。其二，对其进行风险评估。通过这些数据分析患者在未来患心脑血管病的风险。“评估后，根据现行学术指南对患者确定其治疗目标。我们会对患者的血压、血脂及目标描绘出清晰的路线图，在其后的医疗过程中协同专业的医生共同完成，并进行随访调整。”边波表示，希望这些工作能管控代谢性疾病的危险因素，让其风险得到最大程度的管理，让心脑血管病得到切实的控制和降低。

此外，临床上有哪些减少心血管病负担的基础手段？边波介绍，临床中基础性的手段主要是药物化的手段。简而言之，对病人而言，改变生活方式，对医生而言，进行药物治疗管理。临床中基础性的手段主要还是药物治疗，如应用于胆固醇的他汀类药物，高胆固醇的患者在使用，但是高血压、糖尿病的患者其实也需要他汀类药物控制胆固醇和动脉粥样硬化；对高危的病人或者已患心脑血管病的病人，我们需要应用抗血小板药物，比如阿司匹林防止血栓的发生。临床上需根据实际情况，再分析其危险因素，按照现有的指南进行合理化的诊疗，不是“一刀切”的状态。

在生活中，人们应如何调控心血管疾病的危险因素，更好管理健康？边波认为，在整个心脑血管病管理中，针对病人的管控是非常重要的一环。他表示，现在许多工作即便是谈一级预防，可能还是针对已患肥胖、血压高、血糖高、血脂高的患者，这个工作可以再往前管控，即防止其患有肥胖、血压高、血糖高、血脂高的疾病。可放在婴幼儿时期进行管理。我们希望加强家庭、学校的教育，让孩子对合理的体重范围、饮食习惯、规律运动方式等有清晰认知，对其是一个终身获益的过程。

饮食方面，主要建议低盐饮食。中国整体饮食习惯整体偏咸，现在的饮食条件改善了，所以人们更偏向选择油腻的食物，导致肥胖的发生。营养膳食指南建议以蔬菜、水果、粗粮为基础的饮食，优质的蛋白质、少量脂肪、更少的糖和盐的组合，管控总热量及整体体重，这是合理的饮食结构。

运动方面，最简单的即“管住嘴、迈开腿”，管控体重，对心血管的一级预防非常重要。

另外，许多健康的理念也应更新。医学是一个科学，对于患者而言，有很多数据证实服药的作用利大于弊。我们希望病人能更科学地看待药物。

夏季炎热正当时，对于心血管病的患者，边波建议，在生活方式上，尽量减少温差。夏天天气较炎热，容易出汗，人们更爱待在空调房里，从空调房出来到户外温差较大，建议室内空调温度别太低，到室外需有一定的适应过程，不然血管的“一收一缩”容易出现各种问题。同时，建议及时补充水分，不要大量脱水，尤其对已有心脑血管病的人大量脱水很危险，血液浓缩容易导致血管堵塞。

在心血管疾病的管理上，边波认为最重要的是做到规律地服用药物。另外，需合理监测血压、血糖、血脂的指标，并有规律的监测方案，了解到自己的状态。

同时，也可简单地学习一些健康知识。比如出现哪些胸部、脑部不适的时候应及时就医，以免在心脑血管疾病发生时措手不及，耽误最宝贵的救治时间。