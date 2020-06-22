光吃水果不吃饭可行否？专家：五谷为养，五果为助

当下很多人认为吃水果有利健康，而吃米饭并没有什么益处，甚至不少老年人保养身体也讲究不吃米饭、光吃水果这一套。光吃水果不吃饭，如此养生可行否？这个问题看似简单，想必大家也都知道答案肯定是不能，那其中的道理有哪些？接下来将从古人留下的养生百科全书《黄帝内经》中寻找答案，来探寻中医的“养生之道”。

五谷为养 主食才是养生根本

《黄帝内经》说“五谷为养”，认为五谷杂粮才是养生的根本。五谷是指 “稻、黍、稷 、麦、菽”，即大米、小麦 、大豆、小米等，亦泛指所有谷类和豆类食品。五谷能够提供人体所需的大多数营养素。五谷富含碳水化合物、蛋白质和脂肪等，营养配比很合乎人体需要。我国人民的饮食习惯是以碳水化合物作为热能的主要来源，而人类生长发育的自身修补则主要依靠蛋白质。故“五谷为养”是符合现代营养学观点的。

为什么说 “五谷为养”，首先, “五谷杂粮”都是植物的种子,能补养人体元气、阳气。

“五谷杂粮”本质都是植物的种子。只要有土壤,一粒小小的种子便可以生根发芽，最终成长为一个新的生命，因为种子浓缩了植物的精华具备旺盛的生命力,也称之为“生机”或“阳气”。我们吃主食的时候，不仅吃了各种化学营养物质，还吃粮食的“阳气”。五谷，也就是粗粮，其谷气充沛，补养人的元气最好。

其次, “五谷杂粮”调养脾胃。五谷只要撒在土地里就能生长发芽，而脾胃在五行中属土，在脾胃里播下种子，也就是我们人体所摄入的“五谷”，通过脾胃“以灌四傍”人才能生生不息。

五谷杂粮的属性大多都是性平、味甘、色黄的特点, 多归脾经、胃经和肾经,这些性味归经特点也决定了其养脾胃的功能。谷气皆入胃，散精于脾；脾气散精，输布五脏。中医认为“脾胃为后天之本，气血生化之源”，不吃主食，水谷精微无从摄取，气血无从生化，后天之本亏耗，导致气血不足，脾胃虚弱。

“五谷”，以其充饥则谓之食，以其疗病则谓之药，所以“五谷”一则养生，二则治病。“药食同源”的本质是人与自然的和谐统一，在正常饮食过程中祛除病痛，使机体恢复健康。

因此，五谷杂粮等主食是最基本的养生，既可以补养人体元阳之气，又可以补益后天之本脾胃，绝对不可以不吃主食。

五果为助 因人而宜忌过量

吃水果一直被大家认为是可以减缓衰老、减肥瘦身、降低胆固醇、补充维生素的良品，《皇帝内经》中言“五果为助”， 五果, 本指枣 、李 、杏、栗、桃 ，亦泛指各种水果和干果。人们在主食之外适当进食果品, 从中医理论看, 可以调整阴阳，补充津液,某些水果和干果还具有补益心肾脾胃和润肺润肠之功。水果的益处颇多，导致有很多人不吃饭只吃水果来调理身体，但这种方式并不可取。

中医认为，水果有寒热温凉不同属性，一般可以分为寒凉、温热、甘平三大类，而人也有平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、湿热质、痰湿质等不同体质，需要根据不同体质选择合适的水果。

简单来说，像大部分老年人体质虚寒，进食偏于寒凉的水果容易导致胃部不适，甚至腹泻，中医认为 “脾为后天之本，主运化水谷精微”、“胃司受纳，主腐熟水谷”, 过食寒凉水果易伤脾胃,导致胃失和降,脾失健运,寒湿内生，阳气受困，又加重运化不利，出现精神萎靡、少气乏力、纳差、痞满、泄泻等症状，因此建议此类人群食用温热或者甘平性味的水果，例如苹果、木瓜、橘子、桃等。

对于热性体质的人来说，本身机体处于阳气旺盛的状态，如食用了热性的水果，容易导致胃肠积热，火胜伤津，进而出现一系列“上火”的症状，如面部生疮、口干、大便干结等。因此建议此类人群食用凉性或者甘平性味的水果，例如梨、柚子等。

总之，不管是寒凉还是温热性味的水果都不易过量,更不能代替主食,宜饭后食用。每个成年人每天的水果摄入量建议在200克到350克。

生活变好 勿陷入“过补”误区

《黄帝内经》中写道：“五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，气味合而服之，以补精益气”，不管是五谷还是水果，或是肉类蔬菜，不能有所偏食。要做到荤素搭配，合理饮食，饥饱有度，才能满足机体的营养需要。

古人云“食为八分”，随着生活水平提高，人们容易陷入“过补”的误区，尤其是老年人气血阴阳 、脏腑俱不足,人体胃肠容量也是有限，过量饮食会加重胃肠负担，久之则脏腑亏损更甚。因此需防止“饮食自倍”和“膏粱厚味”，要注意营养均衡，不可暴饮暴食。

总而言之，健康的饮食习惯可以有效地预防疾病的发生,保养身体要顺应四时阴阳之变化，调养心神，不管是吃饭还是吃水果，要做到合理均衡，饮食有节，不可偏食，不宜过量，寒温适中，五味不过，顺应自然规律吃时令果蔬，才能达到古人养生的最高境界——“形与神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。”（武汉市第一医院针灸科主任、主任医师 周利）