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德国肉联厂新冠聚集性感染人数升至1331人

2020年06月22日09:09 来源：新华网

　　德国西部北莱茵-威斯特法伦州（北威州）居特斯洛县一家肉联厂近日发生新冠聚集性疫情，截至21日下午，6139名员工完成核酸检测，确诊感染人数上升至1331人，其中5人处于重症监护中。

　　据居特斯洛县发布的公告，针对这家肉联厂员工的核酸检测工作全部结束，已出结果的5899份检测中显示1331人感染，肉联厂切割部门感染人数远比其他部门高。

　　居特斯洛县20日要求肉联厂停产14天，以避免病毒进一步传播。此前，该县已要求肉联厂全部员工及家属隔离，当地中小学和幼儿园从18日起停课至29日。

　　北威州州长拉舍特21日在与当地危机小组开会后表示，当前存在巨大的大流行风险，但感染能够控制在肉联厂范围，目前当地其他人群中还没有出现感染链。

　　德国卫生专家卡尔·劳特巴赫则认为，此次疫情从开始到被发现已过去很长一段时间，早已扩散至其他人群。

　　由于这家肉联厂很多员工来自罗马尼亚、保加利亚、波兰等国，拉舍特承诺为其提供最好的治疗，告诫他们不要匆忙离开德国回国。

　　德国疾控机构罗伯特·科赫研究所21日公布的疫情数据显示，截至当日零时，德国累计确诊病例为189822例，较前一日增加687例；累计死亡病例修正为8882例。（记者田颖）

(责编：许心怡、崔元苑)


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