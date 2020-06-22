呵护健康 警惕心血管病五大危险因素

近年来心血管疾病的患者逐渐增多，心血管主要负责人体血液和氧气供给，是维持人体生命活动的根本，心血管疾病可以通过健康的生活方式来预防。哪些人群更容易患上心血管疾病？为何会患上心血管疾病？近日，新华网邀请天津医科大学总医院心内科副主任医师边波做客健康大讲堂，一起聊聊心血管疾病的相关话题。

对于心血管疾病的定义，边波表示，广义心血管病往往指的是因动脉粥样硬化而发生的心脑外周血管病。也就是身体上大中动脉发生了动脉粥样硬化，由这个引起血管的狭窄堵塞而导致的临床后果，叫广义的动脉粥样硬化性心血管疾病。

心血管疾病的高危因素分为两大类，一大类危险因素是指不可逆的危险因素。边波说，首先是家族遗传史，父亲兄弟姐妹有得心血管病，即有家族史病史。其次也包括性别、年龄，从年龄看年龄越高越容易得心脑血管病，从性别来讲男性比女性会多，尤其在女性绝经前的年龄相对比较少。

另一类是可逆的危险因素，主要有高血压、糖尿病、血脂高、吸烟、肥胖，是最重要的五项危险因素。糖尿病会使糖基化的胆固醇更容易沉积在细胞壁上，动脉内皮也会受到影响。吸烟会破坏我们动脉壁的内皮细胞，保护的这层膜被破坏后更多的胆固醇更容易进去了，肥胖也是高胰岛素血症的影响。

边波介绍，实际上它包括心血管疾病，也包括脑血管疾病、外周血管疾病，更具体一点，包括冠心病、心肌梗塞、心力衰竭、脑卒中等，有些患者可能走起路来有腿疼，经检查有下肢血管的狭窄闭塞，这样的疾病都通称为动脉粥样硬化性心血管疾病，也就是广义的心血管疾病。

“危险因素可能会破坏动脉屏障，也就是内皮细胞，而让更多胆固醇进入到动脉壁里沉积起来，胆固醇沉积以后斑块越来越大变成狭窄甚至堵塞，越来越大的动脉斑块可能发生糜烂或者破裂，破裂后会激发血栓形成，血栓把剩下的部分堵塞就形成血管完全闭塞。急性心肌梗死、急性脑卒中都是非常突然的病，从斑块破裂到发生血栓确实是非常快的过程，但是斑块的发生发展过程是非常漫长的过程。”边波说。（王蹊）