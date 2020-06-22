教育部：中高风险地区高考，考生需全程佩戴口罩

2020年高考，是在疫情防控常态化下的一次高考。近日，教育部召开发布会明确到底如何防疫。据悉，今年高考报名人数1071万人，比去年增加40万人。全国将设考点7000余个、考场40万个，安排监考及考务人员94.5万人。可以说，这是新冠肺炎疫情发生以来，全国范围内规模最大的一次有组织的集体性活动。

为做好今年高考工作，国家教育统一考试部际联席会议增补国家卫健委为成员单位。国家卫健委疾病预防控制局一级巡视员贺青华介绍，针对高考相关的防疫工作，有关部门已经制定了细化的操作流程和指导措施。

参与组考、监考环节的工作人员和考生，需提前14天进行日常体温测量和身体健康状况监测，做到每天体温测量并记录。若考前和考试中监测、检查发现考生和工作人员身体异常状况，卫生健康部门、疾控机构、医疗机构指导教育部门做好专业评估，教育主管部门依据专业评估建议，综合研判评估其是否具备参加考试和组织考试工作的条件。

贺青华说，进入考点需要进行体温检测，要设置凉棚和体温异常者复检室，供待检和复检人员等候时使用。原则上要求每10个普通考场设1个备用隔离考场（每考点不得少于3个）。当考试当天有发热、咳嗽等呼吸道症状的考生，启用备用隔离考场。原则上须一人一间，备用隔离考场不够用时，可采取最前排、最后排或四角排位的方式多人共用一间（最多不超过4人）。

发生过疫情的学校，不能作为考点。对考场考点空调运行情况要进行全面检查，开展清洁消毒。普通考场可使用分体空调或中央空调，备用隔离考场须使用分体空调。可使用自然通风、电风扇等设备加强通风。

贺青华强调，低风险地区的考生在进入考场前要佩戴口罩，进入考场就座后，可以自主决定是否佩戴；备用隔离考场和中高风险地区的考生，要全程佩戴口罩。工作人员和监考人员全程佩戴口罩，隔离考场的监考员及工作人员需穿戴工作服、医用防护口罩和一次性手套等，必要时可穿戴防护服。

（记者张盖伦）