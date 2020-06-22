张文宏：北京疫情并非“第二波”疫情来临

自6月11日北京新发地出现聚集性疫情以来，截至发稿，北京已累计报告本地确诊病例227例。

如何看待此次北京疫情？新冠病毒会在人类社会长期存在吗？

日前，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏做客浦江创新论坛“平行未来的N次元”深度访谈节目，给出最新判断。

北京疫情属于小范围暴发，不是秋冬季“第二波”

前不久，张文宏接受媒体采访时表示，“秋冬第二波疫情是肯定的”。那么，此次北京出现的疫情算是“第二波”吗？

“这波疫情我们还不能认为是第二波的来临。”张文宏回应，他原来所说的第二波是指世界范围内的第二波，在秋冬季节，但很显然今年夏天刚刚开始，秋冬季节还早。

他解释说，所谓的“第二波”一定要形成非常显著的波峰，有一段时间的蔓延再下来。

“这次北京出现的疫情应该是一次比较突然的、小范围的暴发，但是暴发力度目前仍在可控范围内。”张文宏判断。

中国应追求接近零病例，而不是绝对零病例

“最早我们根据传染病的传染特性分析，如果第一波疫情不能得到完全控制，基本上经过一段时间的压制以后会出现第二波疫情。”张文宏说。

他认为，从世界范围来看，全球总体疫情还在往上走，第一波还没走完。现在说“第二波”，对于全球范围而言还为时过早。

在这种情况下，中国应追求什么样的疫情防控策略？

“我们希望国内疫情能够（追求）接近零病例的策略，而不是绝对的零病例。”张文宏认为，真正的零病例在目前全球疫情大蔓延的情况下，很难做到，因为疫情很容易从其他国家传入。

在张文宏看来，今后可能还会在其他城市出现类似北京的情况，可能出现意想不到的散发或小规模的暴发。

现在很难下结论，能否在人类当中长期存在

新冠病毒会在人类社会长期存在吗？张文宏表示，新冠病毒出现的时间不太长，“现在很难下结论这个病毒会不会在人类当中长期存在”。

他介绍，一般在人类当中长期存在的病毒具有一些特点。比如：在人类当中持续传播，传播链无休无止地继续下去；病毒存在中间宿主，我们更容易接触这种动物；病毒成为一种慢性病毒，不容易被人体清除。

“到目前为止，新冠病毒和其他冠状病毒一样，我们还没有看到它可以持续地在人体内存在。”张文宏说，将来随着时间的延长，新冠病毒是否会获得一些变异并慢性化，现在还没有依据。（本报记者 刘园园）