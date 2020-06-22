新冠病毒或再添"罪状"：让健康人患上糖尿病

糖尿病和新冠肺炎之间，到底有什么关系？

近日，在《新英格兰医学杂志》刊登的一封信中，一个由17名研究糖尿病的专家组成的国际团队称，新冠肺炎可能导致健康人群罹患糖尿病，并导致糖尿病患者出现严重的并发症。

而几天前，包括北京大学人民医院内分泌科主任、北京大学糖尿病中心主任纪立农教授在内的全球20位顶级糖尿病及内分泌领域专家组成的国际专家组，在《柳叶刀》上发表了《新型冠状病毒感染合并糖尿病患者管理的实用性建议》（以下简称《建议》）。该论文称，患有新冠肺炎的老年糖尿病患者死于该疾病的风险更高。同时，新冠病毒实际上可能促使正常人成为新发糖尿病患者。

这些研究不仅对新冠肺炎合并糖尿病的患者发出了警示，而且也给普通糖尿病患者、甚至健康大众都敲响了警钟。

新冠病毒“偏爱”糖尿病患者

“专家们发现，很多国家的新冠病毒感染者中，有相当比例的人是糖尿病患者，并且这些糖尿病患者一旦患上新冠肺炎，进入重症监护病房以及死亡的风险比例都是极高的。”纪立农在接受科技日报记者采访时表示。

在全球被诊断为新冠肺炎的患者中，研究人员发现有20%至50%的患者患有糖尿病，证明了糖尿病是与新冠肺炎感染严重程度密切相关的基础疾病之一。新冠病毒严重感染地区的流行病学观察和部分国家卫生中心和医院的报告显示，糖尿病患者死于新冠肺炎的风险比没有糖尿病的患者高出50%以上。

为何有如此多合并糖尿病的新冠肺炎患者呢？纪立农解释，这是因为糖尿病患者长期处于高血糖状态，机体防御感染的能力偏低，患者感染病毒的风险会增加。同时，新冠肺炎合并糖尿病患者更易出现血糖增高、血糖波动大的情况；而老年人中2型糖尿病患病率高，心血管疾病等合并症多，这也是老年糖尿病患者感染新冠病毒后死亡率较高的原因之一。

可能诱发正常人新发糖尿病

“从目前对新冠病毒的了解来看，它不像SARS病毒一样有非常强的季节性，如果不加强防范，可能有再暴发的风险。所以，无论是糖尿病患者还是普通人群，都应该更加重视对新冠病毒的防范。”纪立农说。

《建议》提到，虽尚未证实新冠病毒会诱发糖尿病，但有证据表明新冠病毒感染可能成为诱发糖尿病的因素。

专家介绍，新冠病毒与ACE2（血管紧张素转换酶2，在气道上皮细胞、肠道及胰腺等组织中均有表达，先期作为新冠病毒侵入细胞的受体）的结合强度很强，由于病毒感染可通过更活跃的ACE2受体加剧糖尿病患者血糖升高和代谢异常，并且病毒引起的潜在胰脏β细胞损伤导致胰岛素缺乏，新冠病毒感染不仅加重了糖尿病患者的病情，还有可能诱发正常人新发糖尿病。

在临床上，部分新冠肺炎患者应用了糖皮质激素，糖皮质激素治疗常常引起血糖波动。若长期使用糖皮质激素治疗，其发生糖尿病的风险将增加36%—131%。

加强血糖管理是最佳防御手段

在新冠疫情下，以糖尿病为主的慢性疾病的治疗和管理都受到挑战。据统计，中国糖尿病患病人数已经达到1.3亿, 每10个人中就有一名糖尿病患者，但糖尿病患者血糖控制情况却不容乐观，血糖达标率仅为15.8%。

对于在新冠肺炎中合并糖尿病或高血糖的患者，纪立农表示，控制高血糖不但可以降低糖尿病急性并发症的发生风险，还可改善新冠肺炎的总体预后。“良好的血糖控制与管理对于降低患者死亡率、减少感染发生至关重要。”他强调。

“糖尿病患者应加强血糖和代谢管理，这是重要的一级预防手段；同时，不同患者应进行个体化目标管理、生活方式干预、血糖监测以及相应的药物治疗。对于新冠肺炎合并糖尿病患者来说，要在不增加低血糖风险的前提下严格控制血糖，改善患者的预后。胰岛素具有无胃肠道副作用、降糖效果明显、有利于组织修复、剂量可及时调整且不受肝、肾功能禁忌等优点，应作为首选治疗药物。”纪立农说。

专家表示，对糖尿病患者来说，严格控制血糖，均衡饮食和合理作息、保持愉悦的心情，就是应对新冠病毒的最佳防御手段；同时，在疫情防控常态化的背景下，更要做好糖尿病的管理与防控工作，早诊断、早治疗，控制糖尿病及其并发症的发生、发展速度，强化糖尿病防控机制建设。

（本报记者 马爱平）