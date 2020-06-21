夏日炎炎 水果这样吃

炎炎夏季，高温来袭，水果成为许多人消暑解渴的首选。夏季水果如何保鲜？冰镇水果食用时又要注意啥？这些关于水果的小知识，你知道吗？

夏季时令水果

荔枝：“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。”荔枝是一种美味的岭南夏季水果，味甜如蜜。荔枝性温，有补脾益肝、生津止渴、解毒止泻等功效。常吃荔枝可令人心情舒爽，但是食用过量可能会引起上火。

西瓜：西瓜是一种十分常见的夏季水果，解暑生津。吃西瓜需讲究时令，不仅能补足水分，更能增加营养。但也不宜一次吃太多，否则容易伤脾胃。

杨梅：杨梅盛产于我国南方，果实色泽鲜艳，汁液多，酸甜可口，消食开胃。其含有的多种营养元素还能起到消炎抑菌等功效。

桑葚：初夏，那一颗颗三五成聚的紫红色桑葚，很是诱人。现代研究表明，桑葚含有丰富的糖类、有机酸、维生素、矿物质等，具有调节免疫、抗衰老、降血糖、血脂等保健作用。

水果保鲜小妙招

分开保存：

许多水果在成熟的过程中会释放大量乙烯，比如苹果、香蕉、木瓜等，如果和其他水果集中放置就会促使其他水果加快成熟，进而容易腐烂变坏。还有坏掉的水果，它们也会释放大量乙烯，需要马上从水果堆里拿出来，避免与其他水果接触。

别洗掉果胶：

水果的表面有天然的果胶保护，能够预防水分的流失以及微生物的侵扰。若将水果放入冰箱保存，不需要清洗之后再放冰箱，因为在清洗过程中容易把果胶清洗掉。把水果分类存放，将容易受损伤的水果放到保鲜盒里，以免在冰箱里受到挤压。

排出氧气：

像山竹、葡萄以及提子等水果，很容易氧化腐烂。因此，在保存这类水果的时候，不但需要低温冷藏，还要尽量排出其中的氧气，以免水果氧化坏掉。在把山竹、葡萄、提子等水果放进保鲜袋之后，注意先把里面的空气轻轻按压排出，再放入冰箱冷藏。还需要注意把坏掉的水果拣出来丢掉，以防影响其他完好的水果。

冰镇水果食用三注意

注意一：

食用时间有讲究。尽量不要在刚吃饱或者空腹时食用冰镇水果，可以在饭后1～2小时后食用。

注意二：

每次食用量不宜过多，以不引起胃肠不适为宜。如西瓜每次食用不要超过500克，葡萄15颗左右，桃子不要超过1个，草莓10～15颗。

注意三：

如果西瓜没有一次性吃完，冰镇后下次食用前应把表层切掉再食用，其他储存在冰箱的水果也要重新洗一遍后再食用。

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