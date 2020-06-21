你知道无机盐对人体有多重要吗？

人体细胞中的无机盐大多以离子形式存在，这些无机盐只占细胞鲜重的1%至1.5%。无机盐虽然占比较少，但它在人体中却有很重要的作用，缺乏不同种类的无机盐会产生相应的不同症状。

第一类，缺少含钙的无机盐。钙是构成骨骼和牙齿的重要成分，当人体缺少钙元素时容易导致骨质疏松，日常饮食可以多食用一些蛋、奶、海带等含钙丰富的食物来补充身体中流失的钙元素。

第二类，缺少含碘的无机盐。人体缺少碘元素，易患甲状腺肿，儿童若缺乏碘元素，智力和体格发育都会受到影响。日常可以通过食用海鱼、海带等含碘元素丰富的食物来补充身体缺乏的无机盐。要注意的是碘元素虽然属于人体必需的微量元素，但也要适量补充，过量补充碘并不能增进人体的健康和智力水平，反而有害。

第三类，缺少含钾的无机盐。钾的主要生理作用是维持细胞的新陈代谢、调节渗透压、维持酸碱平衡、保持神经肌肉的应激性和心肌正常功能。当人体缺少钾元素时，会造成全身无力、疲乏、头昏眼花的症状，严重缺钾还会导致呼吸肌麻痹。日常生活中可以适当地食用玉米、草莓等含钾元素的食物，补充身体缺少的钾元素。如果出现严重缺钾的病情时一定要及时就医，在医生的建议下进行治疗。

第四类，缺少多种无机盐元素。这类问题是比较严重的，一般来说人体一旦出现多种无机盐缺失，人体代谢就会紊乱，身体也会出现各种问题，例如体内缺少硒、镁等人体元素系列，会导致糖、脂代谢紊乱，容易患上糖尿病。

一些无机盐是人体细胞内复合化合物的重要组成成分，许多种无机盐对于维持细胞和生物的生命活动有非常重要的作用。所以一定要多注意无机盐元素的补充，注意合理饮食。

本文由重庆市巫溪县人民医院王学敏执业医师审核把关。