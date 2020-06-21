北京：新街口足球场变身核酸检测点

▲昨日，西城区新街口街道在新街口足球场为地区居民进行核酸检测采样。本报记者 方非摄

由最初的4个集中核酸检测点迅速增至34个，西城区疫情防控继续发力。新街口街道3200平方米的足球场在短时间内“改造”完毕，开始对街道9.6万常住居民进行核酸检测。

从入口开始划分“一米线”、八条通道分别检测、每条通道五名医护人员核对信息……昨天上午，新街口足球场核酸检测点迎来了面向辖区普通常住居民的首次集中检测。

这里是街道最大的空旷场所之一。6月16日，北京市将突发公共卫生事件应急响应级别从三级上调至二级，为做好疫情防控工作，新街口街道在区卫健委等单位协助下，仅用12个小时就搭建起此处核酸检测点，6月17日正式投入使用。几天内，这里完成了通过大数据筛查，去过新发地居民的核酸检测工作，约1200人。

昨天上午九点，社区居民有序排队入场，记者注意到，每条通道沿途五位医护人员依次核对检测人员信息、在检测表格上贴标签、贴试管标签、检测、引导离开，整个过程快速有序，以新街口城市森林公园为入口，以东章胡同北口东侧为出口，确保人员单向流动，不走回头路。

检测点分为采集区、等候区，与其紧密相连的城市森林公园设置为缓冲区，进而有效分散采集人员密度。

“我们改了三套方案，搭建检测点当晚就进行了演练，最终确定了这套严密、快速的检测流程。”该检测点检测负责人肖存利说。

现场负责检测的医护人员达80人，在每条通道和分区内，还有新街口街道青年突击队的队员协助核查、登记。突击队员都是街道35岁以下的青年干部，搭建当天就投入工作，50多人每天两班倒。

该检测点每小时可完成采样任务800人次，目前每天上午安排两社区约600人进行检测，21个社区依次进行。

新街口街道办事处平安建设办公室科长杨珣介绍，有意愿检测的居民，都可以向社区反馈，免费进行核酸检测。

截至目前，西城区卫健委组建了1500余人的核酸检测采样队伍。全区已设置34个核酸检测采样点，现已累计采样10万余人。（记者 张骜）