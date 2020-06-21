北京市核酸检测已累计采样229.7万人

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、市委组织部副部长张强介绍，6月13日以来，根据新发地批发市场聚集性疫情发展情况，本市对6类“应检尽检”人群，按照风险等级细化轻重缓急，渐次开展核酸检测。过去一周，全市核酸检测采样人数从每日8000人增长到近50万人，检测能力实现较大幅度提升。截至6月20日6时，已累计采样229.7万人。

集中隔离人员14天期满再次核酸检测

本市对6类“应检尽检”人群，按照风险等级细化轻重缓急，渐次开展核酸检测，突出重点人群、重点区域、重点领域，优先检测新发地市场等涉疫市场及周边社区高风险人员，并陆续对餐饮、商超、集贸市场从业人员，中高风险街道乡镇居民，快递外卖行业从业人员等进行大规模核酸检测。

本市要求，目前处于封闭管控的40个小区的居民，进行居家观察，足不出户，避免交叉感染。对不遵守居家观察有关要求的，统一执行集中观察措施。所有集中隔离人员14天期满要再次进行核酸检测，结果呈阴性的可解除隔离。

点位2083个,7472名工作人员轮班采样

目前，市区两级共设置采样场所474个，采样点位2083个，调集来自59家二三级医疗卫生机构、28家第三方检测机构、20家疾控机构的7472名工作人员轮班采样，全负荷运行。过去一周，全市核酸检测采样人数从每日8000人增长到近50万人，检测能力实现较大幅度提升。

本市对第三方检测机构的检测能力和承担的任务量、检测质量进行评估和质量监控，签订合作备忘录，出现违规行为的第三方机构将被纳入信用系统“黑名单”，给予联合惩戒，督促各检测机构切实履行企业责任和社会责任，为市民提供更加专业、高效、安全的检测服务。

建立老年人绿色通道,延长夜间采样时间

各区、各检测机构按照全市统一制定的核酸采样点工作指引开展检测工作，地点设置、人员配备、服务保障更加合理。

检测过程中，各社区通过家园微信群、“敲门行动”等方式，分楼门、分楼栋、分小区、分时段有序组织居民进行登记、采样，街乡及社区工作人员、志愿者、下沉干部、在职党员等累计近20万人次投入组织动员、服务保障工作。为接受采样市民提供饮用水、遮阳棚、免洗消毒洗手液等，建立老年人绿色通道，避免高温时段，适当延长夜间采样时间。加强对医护人员关心关爱，配备冰块、风扇进行物理降温，提供防暑降温的饮料及药品，定期安排医护人员轮换，提供临时休息场所，确保现场采样工作顺利开展。

未来一段时间，核酸检测工作还将持续进行。

倡议市民理性检测有序检测

张强倡议市民，严格落实防控措施，理性开展检测。他表示，当前仍处于疫情防控的关键时期，在应急状态下开展核酸检测，充分理解广大市民出于对自身和家人健康的高度关注，希望尽早接受核酸检测的心情。越是这个时候越要高度警惕，请大家严格按照二级应急响应下疫情防控工作的有关要求，科学佩戴口罩，保持1.5米社交距离，不扎堆、不聚集，配合社区工作人员的引导，有序接受检测。

按照“愿检尽检”原则，市民可预约登记进行核酸检测。根据专业部门的建议，没有高风险区域出行史、没有接触过高风险人员、没有出现发热等症状的市民，大家不要焦虑，请按预约时间进行核酸检测，以确保检测资源用在阻断疫情传播的最关键节点，最大限度降低疫情传播风险。（记者 李祺瑶 贾晓宏 牛伟坤）