节气养生：夏至养阳好处多，因势利导除夏热

夏至是二十四节气中的第10个，今年是6月21日。夏至是一年中白昼最长，黑夜最短的时节，从这一天起，进入炎热的季节，所谓的伏天也就开始了。天地万物在此时生长最为旺盛，但是需要注意的是，虽然我们通常认为夏季阳气最为旺盛，但其实从夏至开始，人体的阴阳之气就开始慢慢的转换了，这时的阳气已经呈现出将要收敛的趋势了，白昼在夏至之后开始逐渐缩短就是很典型的表现。这个时候我们就需要额外注意养护阳气，千万不能因为贪凉而损害阳气，导致人体阳气受损虚弱，进而引发疾病。

但是这个时候的养阳，并不意味着大补阳气，毕竟外界环境中的阳气仍然处于旺盛状态，而收敛的趋势刚刚形成，并没有完全占据主导地位。所以，适当的清热，因势利导的使外界的热邪随汗、尿液等排出体外，避免用寒凉之物压制，就是最为稳妥的养生方式。

食疗推荐：

三鲜汤

原料：藕500g去皮洗净切丝，西瓜皮500g洗净去皮切薄片，梨500g，洗净去皮核后切薄片。三者共放入砂锅中加水熬煮，然后饮取汤汁，吃梨、藕即可。

梨具有生津润燥、清热化痰的功效，可用于热病损伤人体津液时的食疗食材，临床上用梨治疗热病口渴等不适症状。而藕则具有清热养阴，健脾开胃的功效，西瓜皮清热祛暑，三者合用可以起到清热而不伤津，养护脾胃的作用。适用于因为热邪太过，而导致人体汗出较多、脾胃虚弱的情况。

但如果是人体热邪较盛，脾胃虚弱却并无汗出时，我们可以通过利尿的方法来清除人体热邪。这时，芦根粥就是不错的选择。

芦根粥

原料：鲜芦根100-150g，洗净后与竹茹20g同煎，取汁去渣后，用汤汁加入粳米同煮成粥，在粥快成熟的时候，加入生姜2片稍煮片刻，放凉后食用。

芦根具有清热生津、除烦止渴的作用，可以用于热病烦渴、呕吐反胃等疾病的治疗。夏季口臭烦渴时，单用芦根煮水即可达到祛热止渴的作用。而加入了清热化痰、清胃止呕的竹茹，更可以达到清胃热、止烦渴的作用。这两味药食同源的中药材同样具有清热而不伤人体津液的特点，它们并不是一味的用寒凉的特性来压制人体感受到的自然界的热邪，而是因势利导，通过利尿、除湿的方式，起到清热的作用，在维持人体阴阳平衡的同时，达到养生的功效。最后加入养护脾胃之气的粳米，在保护人体消化吸收功能的同时，为接下来的炎热酷暑做好准备。

但对于那些因为不喜欢芦根和竹茹的气味，而无法进食芦根粥的人群来说，我们还可以通过饮用绿豆竹叶汤、西瓜汁等来达到养生的作用。只不过，需要注意的是，西瓜汁最好不要喝太过冰凉的，以免伤害人体阳气。（北京中医药大学东方医院营养科医生 魏帼）