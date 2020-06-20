6月19日新增确诊病例27例 其中境外输入4例 本土病例23例

人民网北京6月20日电（记者 杨迪）据国家卫生健康委员会官方网站消息，6月19日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例27例，其中境外输入病例4例（广东3例，上海1例），本土病例23例（北京22例，河北1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例4例，均为本土病例（均在北京）。

当日新增治愈出院病例12例，解除医学观察的密切接触者232人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例83例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例1868例，累计治愈出院病例1785例，无死亡病例。

截至6月19日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例308例（其中重症病例13例），累计治愈出院病例78410例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83352例，现有疑似病例11例。累计追踪到密切接触者756223人，尚在医学观察的密切接触者6023人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者7例（境外输入5例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察9例（境外输入8例）；尚在医学观察无症状感染者108例（境外输入57例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1618例。其中，香港特别行政区1127例（出院1074例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院45例），台湾地区446例（出院434例，死亡7例）。