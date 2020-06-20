时评：压实“四方责任”织密防控体系 

争分夺秒、日夜奋战，当前，北京疫情防控出现积极进展，但形势依然十分严峻，防控工作仍然存在诸多不确定性。奋力跑在疫情的前头，需要我们进一步健全及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的防控机制，通过压实“四方责任”将防控体系织得更紧更密。

把全市动员起来，严格落实属地、部门、单位和个人在疫情防控中的责任，是建立全社会共同防控体系的必然要求，也是我们战疫半年来的基本经验。此次新发地市场聚集性疫情发生以来，北京之所以能够第一时间拉响警报、精准溯源、全面筛查，坚决果断升级响应、排查隐患、阻断传播，就在于我们有一整套成熟有效的快速反应和责任落实机制，让各项强化措施能够在战疫一线扎实落地。如今，要巩固疫情防控成果，坚决遏制疫情蔓延扩散，依靠的还是紧紧抓住“四方责任”这个牛鼻子，严防死守、众志成城，形成对疫情斗争的压倒性态势。

严格严格再严格，认真认真再认真，这是“战时北京”应有的姿态，也是落实责任应有的姿态。新发地市场聚集性疫情的出现，已经给我们敲响了警钟，暴露了有关单位有关人员落实“四方责任”不到位、“四早”要求不力、消杀工作不到位等问题。各区各部门各单位一定要引以为戒、举一反三，跟进整改，堵塞漏洞，决不能再给病毒任何可乘之机、反扑之机。各区要落实属地责任，抓好检疫检测工作的组织调度，迅速细致开展流调，严密排查密切接触者，严格落实居家医学观察等措施，严防发生聚集性疫情。各有关部门要各司其职，切实做好本行业、本系统的防控工作。从目前出现的病例来看，医院、餐馆、农贸市场等公共场所的防控工作仍然存在漏洞死角，必须引起高度重视。下一步，全市医疗机构要全力以赴救治患者，同时把院感防控工作放在极为重要的位置，克服麻痹松懈思想，提高医疗机构防护等级，备足医疗资源，严防发生院感，发热门诊、急诊、社区卫生服务中心要发挥探头作用，做好筛查，及时预警报告。每个企事业单位都要主动加强员工健康管理，积极组织好核酸检测，执行好测温、查证、验码、登记等措施。农贸市场、餐饮店、食堂等重点场所要进行全面防疫检查、环境消杀和核酸检测。餐饮企业暂停举办婚宴、酒席等群体性聚餐活动，控制餐厅就餐人数，拉开桌位间距。商场超市要落实测体温、分客流、防聚集、勤通风、常消毒等防控措施。小区要实施严格封闭式管理，严格进出京管理，坚决遏制疫情扩散。守土有责、各尽其责，才能织密“防护网”，筑牢“防控墙”。

战疫没有旁观者、没有局外人。降低感染率、切断传播链，靠的是每个人高度的警觉意识和持续的自觉行动。随着战线的拉长，确有部分市民有些疲沓，出现个人防护时紧时松，走过场、应付事的情况，许多具体防护措施，比如公共场合戴口罩等等执行得也就不那么规范起来。而这每一分大意，都是潜在的感染点，也是必须堵上的风险点。虽然时至盛夏，天气炎热，但广大市民还是要坚持戴好口罩，勤洗手，不扎堆、不聚集，严格遵守防控要求，保持合理社交距离，积极配合采样检测，坚持“非必要不出京”。要保持理性、坚定信心，积极了解权威发布信息，不造谣、不信谣、不传谣，主动举报涉疫谣言，共同维护战疫大局。

“松一松则功亏一篑，歇一歇则前功尽弃”。继续绷紧疫情防控这根弦，明确任务、压实责任，战疫防线一定会更加坚实，我们的城市一定会安全无虞。