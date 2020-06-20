一带一路倡议有利于加速实现全民健康覆盖

新华社日内瓦6月19日电 （记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞18日表示，中方的“一带一路”倡议有利于加速实现全民健康覆盖和可持续发展目标，世卫组织愿与中方及其他伙伴一道推动“一带一路”建设，推动构建人类卫生健康共同体。

谭德塞当天在参加中方主持的“一带一路”国际合作高级别视频会议时说，克服新冠肺炎疫情大流行和支持全球复苏的关键是国家层面和全球层面的团结，我们不能在一个分裂的世界里取得抗疫成功。世卫组织赞赏中国在支持全球应对疫情方面发挥的作用，包括积极开展对外援助和技术合作，向多国派出医疗团队，为数百个国家提供物资，开展技术合作，分享中国国内抗疫经验，承诺在疫苗研发完成并投入使用后将其作为全球公共产品等。

谭德塞说，中方有关构建人类卫生健康共同体的呼吁非常及时，呼应了《世界卫生组织组织法》有关为实现世界上所有人都能达到最高标准的健康而提出的愿景。

他表示，中方的“一带一路”倡议有利于加速实现全民健康覆盖和可持续发展目标，中国对“健康丝绸之路”和“数字丝绸之路”的倡导，表明了创新合作形式以应对我们共同面临的挑战是何等重要。“健康丝绸之路”有利于加强伙伴关系以遏制新冠肺炎疫情、改善基础设施并帮助人们获得急需的卫生服务，以及巩固因疫情而承压的卫生系统。

“一带一路”国际合作高级别视频会议18日在北京举行，会议主题为“加强‘一带一路’国际合作、携手抗击新冠肺炎疫情”，25个国家的外长或部长级官员及谭德塞、联合国副秘书长兼联合国开发计划署署长施泰纳与会，会议发表了联合声明。

《 人民日报 》（ 2020年06月20日 02 版）