国家卫健委：从严、从紧落实防控措施 及时调整转换相应防控要求

人民网北京6月19日电 （记者 崔元苑）19日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍《低风险地区夏季重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南（修订版）》（以下简称《防护指南》）的有关情况，回应公众关切。国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，这次发布的《防护指南》重点针对低风险地区，但同时也强调了有效应对风险等级调整的防护措施。

王斌解释说，如果某个地方从低风险调整为中高风险地区，还是要认真严格执行疫情防控的有关规定。在划定中高风险的区域范围内，要从严、从紧落实防控措施，落实精准防控的各项规定和要求，及时调整转换相应的防控要求。

王斌称，风险调级以后，密闭式娱乐场所、休闲场所建议暂停营业。生活服务类场所要缩短营业时间，限制人员数量和停留时间，减少人员聚集。开放式活动场所，要做好环境清洁消毒、人员健康监测、减少人员聚集。在减少人员聚集的情况下，保持正常的营业状态。对于客运厂站和公共交通工具要严格落实体温测量、戴口罩、通风消毒、客座率控制等等这样一些防控措施。一旦调级以后，具备条件的企事业单位要实行员工错峰上下班、弹性工作制，或者居家办公方式。对于一些特殊场所，比如养老机构、精神卫生机构和一些监管场所的一些特殊群体所在单位，要实行全封闭管理。对于学校，一旦进入中高风险，建议暂停复学。这些都是《防护指南》里针对风险调级以后希望大家做到的。