“第四届最美基层好医生”推荐展示活动征集报名通道开启

近日，由人民网·人民健康联合中国医师协会乡村医生分会共同主办，好医生集团独家支持的2019-2020年“第四届最美基层好医生”推荐展示活动面向全国基层医生征集报名。

在《“健康中国2030”规划纲要》中提出“坚持以基层为重点”，而今年的政府工作报告中也明确，要“强化基层卫生防疫”“提高基本医疗服务水平”。为弘扬广大基层医务工作者敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的精神，以及在新冠肺炎疫情的社区防控和关口前移中的重要作用，推动全社会形成尊医重卫的良好氛围，人民健康联合中国医师协会乡村医生分会发起第四届“最美基层好医生”推荐展示活动。

据了解，“最美基层好医生”活动迄今已成功举办3届，在全社会形成广泛的影响,收到了良好的效果。2019年12月18日，国家卫健委基层卫生健康司副司长诸宏明，中国人口宣教中心党委副书记姜雯，人民健康总经理万世成，中国农村卫生协会会长朱宝铎，中国医师协会乡村医师分会会长巩西启，北京中医医院党委专职副书记温淑兰，好医生集团董事长耿福能等领导嘉宾共同启动了第四届“最美基层好医生”推荐展示活动。

今年，在抗击新型冠状病毒肺炎疫情的过程中，广大基层医务工作者积极奋战在疫情防控一线。本届“最美基层好医生”推荐展示活动候选人，将通过医生自荐、医生所在单位推荐、市级（含）以上媒体推荐中产生，并对全国基层医疗卫生工作者进行展示宣传，优先展示并收集基层医生抗疫先进事迹，弘扬基层医生无私奉献、抗击疫情的医者风范。

本届活动自2020年6月起开始征集报名，将持续至8月15日。专家推荐委员会将对候选名单进行初步审核，确定初选名单；对候选人视情况进行抽查和实地调研采访。人民健康将制作“最美基层好医生”推荐展示活动专题网页进行展示。

此次活动的独家支持方好医生集团，三十多年以来坚持做“好医生背后的好医生”。为提高乡村医生的执业水平，好医生集团携手相关单位启动实施了“健康中国·乡村振兴·精准扶贫”全国乡村医生技能培训大型公益工程，组织专家名医为乡村医生培训，村医通过理论学习、临床观摩、专家授课、疑难病例解析、实践分享等多种形式展开交流和讨论，以提高常见慢病的诊疗水平，使村医能够及时了解学科的新进展、新技术，更好地做到疾病早预防、早治疗，增强基层百姓医疗服务获得感；多次承办“中国乡村医生学术年会”，开展多期院士与乡村医生话“精准医学”大会等活动，广泛服务于基层农村医疗市场。好医生集团已经在全国2000多个县建立了基层服务中心。为普及健康医疗知识，好医生集团在2018年与中国医师协会乡村医生分会、中央农业广播电视学校联合制作《加油！好医生》大型公益节目在中央电视台播出，节目通过村医答题闯关的形式，帮助村医提高医疗技能，向大众普及健康知识。

基层乡村医生作为最富有中国特色、植根于广大农村的一群基层工作者，他们肩负着农村居民常见病、多发病、慢病的防治、公共卫生、家庭签约服务等工作，是我国三级医疗卫生网络的终端，更是全民健康的“守门人”。活动举办以来，弘扬了广大基层医生救死扶伤、无私奉献精神，增进了全社会对医疗卫生工作的理解和支持，为构建和谐医患关系创造良好的社会氛围，提升医生群体在全社会的正能量影响起到了积极作用。