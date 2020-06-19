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北京昨日新增25例确诊病例 累计报告本地确诊病例603例

2020年06月19日12:55 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京6月19日电 据北京市卫生健康委员会消息，6月18日0时至24时，新增报告本地确诊病例25例、疑似病例2例、无症状感染者2例。截至6月18日24时，累计报告本地确诊病例603例，累计出院411例，在院183例，累计死亡9例。尚在观察的无症状感染者15例。

　　6月18日0时至24时，无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。截至6月18日24时，累计报告境外输入确诊病例174例，累计出院173例，在院1例。

　　新增确诊病例中，西城区1例、海淀区1例、丰台区18例、大兴区5例。

　　全市有12个区无本地报告新增确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区147天、怀柔区133天、顺义区131天、密云区128天、昌平区122天、通州区120天、朝阳区4天、石景山区4天、门头沟区3天、房山区3天、东城区2天。

(责编：许晓华、李轶群)


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