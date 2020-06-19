国家卫健委：6月18日新增确诊病例32例 其中本土病例28例

人民网北京6月19日电（董童）国家卫生健康于19日在官网发布的《截至6月18日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，6月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例32例，其中境外输入病例4例（广东3例，甘肃1例），本土病例28例（北京25例，河北2例，辽宁1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为本土病例（均在北京）。当日新增治愈出院病例4例，解除医学观察的密切接触者227人，重症病例增加4例。境外输入现有确诊病例91例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例1864例，累计治愈出院病例1773例，无死亡病例。

截至6月18日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例293例（其中重症病例13例），累计治愈出院病例78398例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83325例，现有疑似病例7例。累计追踪到密切接触者755832人，尚在医学观察的密切接触者5856人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者5例（无境外输入）；当日转为确诊病例2例（无境外输入）；当日解除医学观察4例（境外输入3例）；尚在医学观察无症状感染者110例（境外输入60例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1615例。其中，香港特别行政区1124例（出院1072例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院45例），台湾地区446例（出院434例，死亡7例）。