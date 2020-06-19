这八大症状 警惕心血管病

血管是人体的“生命通道”，连接着身体的各个器官，24小时不停地输送营养、排出废物。如果血管不通畅，将会导致很多疾病发生。在我国，心血管疾病发病率逐年升高，而且年轻化趋势也越来越明显。那么，哪些习惯会损伤血管？血管堵塞有什么征兆？如何保护血管？火箭军特色医学中心心血管内科主任医师胡桃红教授为大家指点迷津。

这些被忽视的轻症或是“雷”

心血管病在发病前，会有多种征兆，但由于症状较轻，常常容易被忽视。

1.经常感到心慌、胸闷。

2.早晨起床时一下子坐起，感到胸部特别难受。

3.晚上睡觉胸闷难受，不能平躺。

4.步行走得快，感到气喘，心跳加快。

5.情绪激动时心跳加快，明显感到胸部不舒服。

6.爬楼梯感到很累，胸闷气短。

7.劳累时感到心前区疼痛或左背部放射痛。

8.胸部偶有刺痛，1-2秒即可消失。

四种情况 别犹豫快就医

急性冠脉综合征 突发胸闷、胸痛，大汗淋漓，面色苍白，持续不缓解等。

心力衰竭 呼吸困难、夜间不能平卧、尿量减少、下肢水肿等。

心跳过快/过慢 正常心率在60-100次/分，心率过快或过慢都会引起血压的改变，并且出现头晕、胸闷、气短、晕厥、心悸等不适。

高血压急症 血压突然和显著升高（一般超过180/120mmHg），伴有脸色苍白、烦躁不安、多汗、心率加快等。

就诊前 这些准备要做足

症状较轻可自行去医院就诊，不要以为挺一下就会好，有时挺着会发生心梗。症状很重时要立即打120，到医院急诊就诊，千万不能自己忍着胸痛去医院，这样会耽误急诊处理黄金时间。

就诊前一天要好好休息，不能熬夜，不能吃大餐，不能做太多运动，当天早上最好不进食，血脂、血糖、心肌酶谱、血凝指标等检查需要空腹。

带上以往就诊的检查结果（心电图、心脏超声报告单、血糖化验单、血脂化验单、CT核磁片子等），有利于医生判定病情和诊断，也可以节省时间和费用。

就诊时要向医生详细陈述发病症状、家族病史、发病诱因、基础病史、以往用药情况、药物过敏史及一些不良反应。

做这六件事 养护你的血管

戒烟 已有研究发现，吸烟者冠心病发病率增加3-4倍，心肌梗死风险增加20%。因此，生活中要尽量做到不吸烟，同时远离二手烟。

少饮酒 心脏不好的人饮酒越少越好。酒精及其代谢产物对心肌有直接的毒害作用，长期如此会导致不可逆性的心肌损害。已经有房颤、心律失常或心衰表现的人，应完全戒酒。

科学饮食 日常饮食要减少摄入盐、糖、饱和脂肪及反式脂肪等，多吃低热量且富含矿物质、维生素、纤维素的食物，如蔬菜、水果、粗杂粮、瘦肉、鱼类或低脂乳制品等。

加强运动 根据年龄、性别、体力等不同情况确定运动时间和强度。建议多进行慢跑、快走、游泳、骑车等有氧运动，每次坚持30分钟，每星期至少运动5次，运动后心率加年龄不大于170。以身体微微出汗，不感到疲劳，运动后自感身体轻松为宜。

规律生活起居 定点吃饭，定点睡觉，早睡早起，每天7小时睡眠时间，不要熬夜，早晨起床喝一杯温水，可以起到稀释血液的效果。

控制情绪 不要因为生活小事过于激动或兴奋，不能大喜大悲，要有豁达、乐观的生活态度，遇事要先冷静，尽量不要发怒和急躁，保持平和的心态。

文/莫鹏（火箭军特色医学中心）