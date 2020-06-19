怕“中招儿”要不要做核酸检测？

新冠病毒又作妖，让大家心里那根弦儿一直绷着。特别是近日，一些没接触过新发地市场的人员，或是去年到过新发地的市民，也担心“中招儿”，自发前往医疗机构发热门诊等进行核酸检测，出现了扎堆儿聚集的现象。这既增加了交叉感染风险，也对医疗机构检测承载能力和物资供应保障带来了较大压力。

目前，北京市民的核酸检测遵循什么原则？6月16日，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组发布通告，呼吁广大市民：遵照统一安排，有序接受核酸检测。自愿检测的，请提前预约前往指定检测机构检测或向社区登记预约。如出现发热或咳嗽、咽痛等呼吸道症状，第一时间到发热门诊筛查。

对于没去过新发地的市民，有没有必要自己去医院做核酸检测？北京青年报记者从北京市疾控中心获悉，所有与新发地市场有密切接触和关联的人员都要进行全面排查、核酸检测；对所有农贸市场等重点场所进行核酸检测；对重点区域和重点人群全面进行核酸检测并扩大检测范围。具体情况以社区防控安排为准。

同时，建议没有接触过新发地市场和有关确诊、疑似病例的人员不必恐慌。特别是在目前没有任何症状的情况下，不必扎堆儿自行选择去医疗机构发热门诊进行筛查，以免增加感染风险。加强健康监测，如有发热、干咳、咽痛、腹泻、味觉消失等症状，可做好防护去医疗机构就诊。

核酸检测阳性是否就确诊？中国疾控中心应急中心副主任施国庆解释说，如果核酸检测阳性，表明感染了新冠肺炎病毒。其中，如果有些人出现了临床症状，比如发热、咳嗽等，再结合流行病学史，可以诊断为确诊病例；此外，CT影像学的检查中，发现影像学的改变，也可以诊断为确诊病例。对那些既没有临床表现，也没有CT影像学改变，单纯核酸检测为阳性的人，我们称为无症状的感染者，与确诊病例是有区别的。

核酸检测注意事项：

向检测机构提前预约并咨询好检测时间；

需要携带本人的身份证或护照等有效证件；

采样前半小时应禁食，停止抽烟、嚼口香糖、喝水等与“吞咽”有关的行为。

文/本报记者 李洁