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如何为医护人员提供服务？

提供遮阳伞、电风扇、瓶装饮用水等

2020年06月19日08:20 来源：北京青年报

近日，北京进行核酸检测人数激增，相关医护人员在高温下进行检测引发关注。医护人员全身防护装备，仍然坚守在岗位上的图片和事迹感动着广大市民。

一线医护人员工作非常辛苦，采样检测必须长时间在岗，如何为他们提供服务保障？北京市委组织部副部长、北京市社区防控组副组长张革在昨天上午召开的北京市第124场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，参与这项工作的医护人员确实非常辛苦，目前北京正在采取扩大增强检测力量，优化检测流程，优化检测环境，并采取轮休等防护措施。“这些措施会给我们医护人员创造更好的工作环境。”

北京市疾控中心副主任庞星火也在昨天下午的新闻发布会上提出，近日本市天气确实比较炎热，针对高温天气下的现场采样工作，本市制定了北京市新型冠状病毒核酸采样点工作指引，规范采样点的设置、管理、服务工作，明确提出通过提供遮阳伞、电风扇、瓶装饮用水等方式加强保障服务。

针对防疫期间一线女性医务人员比较多的特点，本市也将提供相应的防护设备、装备，同时，安排医务人员定期轮换，避免过度疲劳。通过一系列措施加强关心、关爱，为有序、高效、迅速完成核酸检测任务提供有力保障。

文/本报记者 刘婧 解丽 李泽伟

(责编：李轶群、许晓华)


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