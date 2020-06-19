昨起北京轨道交通满载率不超80%

北京站细化防控措施，对车站进行消杀

打赢疫情防控阻击战— 发布

北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会昨天继续召开两场。北京青年报记者了解到，从昨天起，公共交通运营企业按照地面公交满载率不超过90%、轨道交通满载率不超过80%的标准控制客流。同时从6月20日起，北京铁路局管内除S2线以外，所有高铁、普铁线路的车站、列车全面实施电子客票，旅客可直接刷身份证或出示二维码进站检票乘车。

公交满载率不超过90%

昨天的发布会上，北京市交通委副主任、新闻发言人容军介绍，根据市政府关于疫情防控应急响应级别上调至二级后相应调整公共交通限流比例、控制满载率的要求，昨起，公共交通运营企业按照地面公交满载率不超过90%、轨道交通满载率不超过80%的标准控制客流，并优化运营组织调度，合理投入运力，启动疏导限流措施，确保运营秩序。

容军介绍，根据监测数据，6月17日，地面公交和轨道交通客运量均有明显下降。其中，地面公交客运量404.95万人次，比前一日下降2.4%，比上周同期下降32.6%。地铁客运量545.70万人次，比前一日下降8.5%，比上周同期下降37.3%。

四惠交通枢纽设多点式测温仪

昨天上午，北青报记者在四惠交通枢纽探访时发现，四惠长途客运站已经关闭，交通枢纽设置了三组多点式测温仪，当乘客从地铁四惠站换乘进入枢纽时测温仪可以自动测温。目前，四惠交通枢纽没有发现体温异常乘客。

据北京公联交通枢纽建设管理有限公司四惠枢纽站负责人宋翀介绍，随着疫情局势变化，客运站客流出现了小幅下降。目前，四惠枢纽站日均客流为7万人左右，主要是四惠站公交和地铁的换乘客流，大多是上班族，早晚高峰客流占比在七八成左右。

各火车站将无接触检票乘车

北京市突发公共卫生事件响应级别调整至二级后，北京各火车站细化防疫措施。从6月17日开始，北京铁路局根据客流情况，动态调整列车开行对数。目前，北京站每天减少50到60对列车开行。同时，6月20日起，北京铁路局管内除S2线（可刷公交卡）以外，所有高铁、普铁线路的车站、列车全面实施电子客票，旅客购票、进站、乘车均不再提供纸质车票，可直接刷身份证或出示二维码进站检票乘车。

昨天，北青报记者走进北京站进行实地探访。和前几天相比，北京站站前广场和候车室内的旅客明显减少。北京站副站长郭柳明介绍，车站正在根据客流情况，采取动态调整列车开行对数方案。目前，北京站每天减少50到60对列车开行，17日开始，进出北京免费退票后，北京站已完成退票1300余张。

文/本报记者 李泽伟 王薇 刘洋 解丽 刘婧

摄影/本报记者 郝羿