提升应对疫情能力 北京出台复工复产综合保险六项惠企措施

人民网北京6月18日电 （记者 鲍聪颖）为有效应对疫情形势变化，充分发挥复工复产综合保险在支持北京地区重大工程项目建设等方面的作用，6月18日，北京银保监局与市金融局、市财政局、市住建委等四部门联合指导承保复工复产综合保险的在京各共保体公司向社会发布公告，推出六项惠企措施，保险保障措施全面升级。

一是免费延长保险期限。在原定3个月的保险期限基础上，免费延长保险期限60天。

二是扩展保险责任。因项目施工人员与政府防控政策要求的核酸检测重点人群以及其他检测人群有密切接触史，投保企业需要组织进行核酸检测的，保险公司提供最高5万元的检测费用和交通费用补偿。

三是补偿隔离人员工资。对于因政策规定需要隔离的项目施工人员，按照每家投保企业最高50万元、每人每月最高6000元的标准进行赔偿。

四是提供防疫物资保障。根据新冠疫情防控实际需要，为投保企业免费发放保险费金额5%的防疫物资。

五是开通理赔绿色通道。简化理赔手续，缩短理赔流程，特事特办、快处快赔，及时足额赔付投保企业损失。

六是开展线上培训。为投保企业提供防疫知识、安全生产知识等多方面的在线培训服务，提高复工企业的疫情应对能力和风险防范意识。

北京银保监局表示，此次推出的六项措施惠及北京地区已投保和拟投保的180个重大工程项目，将有效弥补项目施工企业及员工的人身财产损失，进一步提升企业风险防控和疫情应对能力，更加有力地保障重大工程和重点项目顺利复工复产，再次彰显了北京保险行业的责任担当。

据悉，本次参与承保复工复产综合保险的7家共保体公司分别为中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司、中国人寿财产保险股份有限公司北京市分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司、太平财产保险有限公司北京分公司、中国平安财产保险股份有限公司北京分公司、中华联合财产保险股份有限公司北京分公司和中国大地财产保险股份有限公司北京分公司。