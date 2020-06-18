联仁健康与同济医院、湖北移动共建“互联网+医疗健康”平台

云签约现场

人民网北京6月18日电 18日，华中科技大学同济医学院附属同济医院（以下简称“同济医院”）、联仁健康医疗大数据科技股份有限公司（以下简称“联仁健康”）与中国移动通信集团湖北有限公司（以下简称“湖北移动”）共同举行“国际远程会诊中心暨互联网医院合作”云签约仪式。

湖北移动党委书记、董事长范秉衡在致辞中表示，湖北移动将充分发挥5G网络优势及湖北省5G产业联盟资源优势，为互联网医院平台运营提供优质网络、标准化产品、云资源等基础通信服务，利用自身渠道、行业优势及生态合作伙伴资源，支持平台推广，助力“中心”立足区域，走向世界。

联仁健康董事长、总裁戴忠表示，联仁健康将在建设运营“国际远程会诊中心暨互联网医院”的过程中，发挥运营优势，构建覆盖诊疗全流程、线上线下联动、院内院外互通的服务模式，连接医联体和医院联盟内各级医疗机构与医务人员，开启“互联网+医疗健康”新格局。

在这次新冠肺炎疫情中，同济医院网上问诊达到27万人次，网上接诊发热患者有9万人次。“如果这些患者全部来到医院，势必会导致更多的人感染，这更加说明建立互联网医院的重要性。” 同济医院党委副书记、院长王伟指出，本次三方合作建立网上医疗平台，也是通过实际行动为人民群众做好事、做实事。

王伟介绍，疫情期间，湖北省卫健委为减少群众不必要的聚集性就医，满足人民群众、尤其是慢性疾病患者的就医需求，遴选了部分医疗机构开展互联网医疗业务，并批准同济医院建设互联网医院。

在联仁健康和湖北移动的支持下，同济医院互联网医院迅速升级。数据显示，同济医院开通“云门诊”以来，短短四个月累计服务超过27万人次，药品配送超7万例。同时，同济医院成立国际远程会诊中心，加强医疗服务协同体系建设，提升我国驻外机构和企业医疗保障能力。

国家卫健委统计信息中心副主任胡建平发表会议致辞并提出，互联网医疗与医疗信息化，有助于推动疫情防控，促进人民健康事业发展。国家批准重大公共卫生事件医学中心落户同济医院，是对同济医院在抗疫工作中发挥重要作用的肯定，也是对本次疫情防控经验进行学习与总结。联仁健康推进健康医疗大数据的建设落地，亦是落实国家战略重点转移的实践行动，突出了数字新基建的重要作用。

“推进5G网络建设、提供优质网络条件，是实现开展互联网医疗工作所必需的的重要手段，也为互联网医疗提供了非常广阔的应用前景。在本次合作中，三方将各自发挥优势，共同打造新的业务形态与服务生态。”胡建平说。

此次协议签署后，联仁健康、同济医院与湖北移动将通力合作，共同打造国家级互联网医院运营项目。据了解，在未来合作中，联仁健康将为同济医院构建包括公众服务、专业服务、管理决策等在内的开放云平台。三方将共同设立联合运营中心，派驻运营服务团队，为开放云平台的建设和业务运营提供组织和管理保障。拓展引入药品配送、健康医疗保险、健康监测、可穿戴设备、健康管理等生态服务合作伙伴，完善医院医疗服务生态体系，延伸服务范围。