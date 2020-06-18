海鲜还能吃吗？中高风险地区需注意什么？中疾控权威解答来了

1、无症状感染者会自愈吗?如果无症状感染者一直处于隔离状态，其体内的病毒会消失吗?如何能找到他们?他们多久以后不会感染他人?

答:无症状感染者是指无相关临床表现,如发热、咳嗽、咽痛等可自我感知或可临床识别的症状与体征，但呼吸道等标本新型冠状病毒病原学检测呈阳性者。包括两种情形:一是经14天的隔离医学观察,均无任何可自我感知或可临床识别的症状与体征;二是处于潜伏期的“无症状感染”状态。主要通过密切接触者筛查、聚集性疫情调查和传染源追踪调查等途径发现。期间出现新冠肺炎相关临床症状和体征者转为确诊病例。集中医学观察满14天且连续两次标本核酸检测呈阴性者(采样时间至少间隔24小时)可解除集中医学观察,核酸检测仍为阳性且无临床症状者需继续集中医学观察。无症状感染者一般通过疫情调查中的主动检测以及机会性筛查被动发现。所以也建议近期去过高风险地区的群众，主动就医接受检测。

基于我国目前对于新冠病毒的认识,当无症状感染者达到解除集中医学观察的标准后，就不再有传染他人的风险。

2、高中低风险地区是根据什么划分的?日常工作、上下班途中需要注意什么?

答:高中低风险地区的划分，是各地政府根据实际疫情状况，参照国家相关规定划分。

疫情期间，低风险地区的群众按照“国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见”做好个人防护，在人员密集的封闭场所、与他人小于1米距离接触时佩戴口罩。医疗机构工作人员，在密闭公共场所工作的营业员、保安员、保洁员、司乘人员、客运场站服务人员、警察等人员以及就医人员等要佩戴口罩。工作中应减少人员聚集，注意保持1米以上的社交距离。减少非必要的聚集性活动，减少参加聚集性活动的人员。尽量不前往人员聚集场所尤其是密闭式场所。工作单位应注意做好通风及日常清洁、消毒措施。乘坐交通工具后、餐前便后、加工食物前应彻底清洁双手，可随身携带消毒纸巾做好手部清洁。做好咳嗽礼仪，不可随地吐痰。

在此基础上，中高风险区群众应按照当地政府具体要求，做好个人防护。北京地区群众出行应配合做好公共交通工具体温检测和公共场所测温验码等措施。配合公共交通限流工作，错峰出行，尽量保持人际间隔1米。如出现发热、呼吸道症状等，应佩戴医用外科口罩并主动就诊，不可带病上班，就诊时尽量避免乘坐公共交通工具。

3、接触过去过疫区的人，做了核酸检测呈阴性，是否需要隔离?

答:基于目前的流行病学调查和研究结果，新冠肺炎潜伏期为1-14天，多为3-7天。如果您接触的这个人排除了新冠病毒感染，那么您不需要隔离。如果您接触的人确认感染了新冠病毒，当您在有防护条件下接触此人，且您的核酸检测阴性，则您不需要隔离;如您在无防护条件下接触此人，虽然核酸检测阴性,但按照现行政策，您仍需要集中隔离14天。

4、我们一家人出行，其中一个人是六月一号从北京回到哈尔滨，健康行程码为可以通行，现在北京四个地区疫情严重，我们是不是现在开始都需要隔离14天?

答:按照科学防控,精准防控原则，北京市根据疫情实际划分了低中高风险区。您可查询北京市政府网站确认是否去过中高风险地区。基于目前的流行病学调查和研究结果，新冠肺炎潜伏期为1-14天，多为3-7天，目前已超过14天，因此您和家人目前风险较低。目前，北京已对人员离京进行限制，已经出京的要及时报告当地社区，按照社区要求决定是否隔离;如出现症状，应及时就诊并主动告知北京旅行

5、超市里采购的蔬菜是之前6月初的新发地的菜还能吃吗?

答:目前，未发现通过食物经消化道感染的证据。蔬菜可以放心食用。在日常处理、烹饪食品时应注意食品安全，包括食品处理前后彻底洗手、生熟案板分开、食物和水彻底加热煮熟、不吃生食(刺身、沙拉等)、水果需去皮食用，使用洁净餐具，厨具可采用蒸15分钟的方式消毒。对于外购的包装类熟食，建议自行加热后再食用;此外，目前正值夏季，蔬菜不容易保存，建议随买随吃，不要大量储存。

6、海鲜产品还能不能买，能不能吃呢?

答:现有研究显示，新冠病毒主要经呼吸道飞沫和密切接触传播，在相对封闭的环境中长时间暴露于高浓度气溶胶情况下存在经气溶胶传播的可能，其他传播途径尚待明确。目前，未发现食用海鲜产品可导致新冠病毒感染的证据。在日常处理、食用食品的过程中需注意卫生，生熟案板分开，加工前后洗手，生食熟食不能交叉混用。

（内容来源：中国疾控中心）