“我们不是独自在战斗！”

昨天下午，东城区天坛体育中心核酸检测点，医护人员全身防护装备，正在对东城区14天内曾到过新发地批发市场的人员及共同居住的人员进行咽拭子采样。 本报记者 和冠欣摄

6月17日，在大观园南门核酸检测点，医护人员为居民采集咽拭子样本。 本报记者 方非摄

烈日下，白色的防护服显得特别耀眼。

连日来，在全市各个核酸检测点，医护人员正用汗水和坚持，为阻断疫情传播尽着最大的努力。

昨天清晨6时20分，丰台区铁营社区卫生服务中心全科护士长苏婷和同事们已完成集结，前往万兴家居广场南门的核酸检测集中采集点，与新村、宛平等9家社区卫生服务中心的百余名医护人员一起为需要检测的居民服务。

露天广场上，已搭起巨大的白色遮阳棚，棚里整齐摆好了几十张桌椅。清点物资、摆放采样器械、手消液……上午9时许，苏婷和护士王欣完成准备，第一拨儿上岗采样。她的同事齐亚宁帮着登记。为了让护目镜不留一点缝隙，苏婷请同事帮忙，在额头、面颊分别粘上宽胶带，“有缝隙的话，汗水和呼出的气容易让护目镜起雾，看不清就影响操作了。”苏婷说。

“我是接到短信让来这儿做核酸检测的。”一位居民走过来。齐亚宁将居民手中的两张条码分别贴在了样本登记表和采样管上。苏婷已准备好一根长长的取样棉签，“来，摘口罩，张嘴，抬一点儿头，使劲‘啊’……”苏婷将棉签伸进居民的口中，在咽后壁上转了一圈，“好了。”苏婷说着，麻利地将棉签顶端折断在装有细胞保存液的采样管里，拧紧密封。从登记到完成采样，仅用了二十几秒。

“我们护士长手速特快！”旁边的护士说。6月15日在北京农产品中央批发市场采集点采集咽拭子，苏婷创下单人一小时采样113人次的纪录。听着同事的称赞，苏婷有点儿不好意思，“干活儿时就想着我们手底下快一些，核酸检测结果就能出得快一些，病毒就能少一分传播的机会。”

6月12日起，苏婷就被抽调至丰台区疾控中心，一直在一线坚守，回家经常是凌晨两三点，她已经快一周没见过5岁的女儿了，“我们现在辛苦一点不要紧，就盼着咱们北京的疫情能早日结束！”苏婷说。

采集点不远处的草坪上，各家医院都开辟了临时“休息区”。

“前几天，我们没什么经验，实在累了就把装物资的纸箱子做成‘床垫’，大家轮着躺会儿歇一歇。”护士毛丽娟说着，眼圈有点儿红，她又想起了那个胖乎乎的小男孩儿。原来，前两天在银地家园集中采集点工作时，气温较高，毛丽娟有点中暑了，同事们赶紧扶她到阴凉地儿休息。

没一会儿，一个七八岁的小男孩儿从旁边居民楼跑下来，小家伙儿怀里抱着一个瑜伽垫和一张凉席，递给毛丽娟：“阿姨，妈妈让我把这个拿给你们。你们辛苦了！”说完，就匆匆跑开了。瞅着小男孩儿的背影，毛丽娟哭了。

让大家感动的瞬间还有许多——

居民小区门口小卖部的老大爷，只要是医护人员去买水和冰棍儿，他说什么都不肯收钱；有一位大妈冒着酷暑，为医护人员送来了亲手熬制的绿豆汤；还有身边守望相助的同事们……

“疲惫时，想想这些暖心的瞬间，我知道我们不是独自在战斗。打赢这场仗，我们有信心！”毛丽娟说着，瞅了眼表，快中午11时了，她赶紧往嘴里塞了两口面包，一溜儿小跑去了趟洗手间。回来后，马上开始穿戴防护装备，准备上岗，“我得赶紧去换同事，好让她们歇一歇。”

截至昨日18时许，万兴国际家居广场集中采集点的医护人员已经完成数千例采样，核酸检测仍在进行中……(记者 刘欢)

东城

医护人员

一至两小时轮换休息

本报讯（记者 李瑶）保持一米距离有序排队、医护人员一至两小时轮换休息、场地随时消毒……昨天下午，记者探访东城区设在天坛体育中心的核酸采样点，发现采样点有条不紊、高效运转，并设有降温桶、水雾机、休息室等各项措施保障医护人员健康舒适工作。记者从东城区卫健委了解到，截至6月17日13时，东城区共完成20778人次的核酸采样，目前已反馈的检测结果均为阴性。

下午三点半，阴天、微风送爽，天坛体育中心足球场被临时划分为等候区、登记区、检测区三大区域，三大区域各自独立、单线循环，其中登记区、检测区均设有帐篷。在采样点等候区，来自体育馆路街道的三十多位居民分别站在脚下的一米线后、有序排队，准备开始检测。“我是走路来的，街道特意嘱咐不要乘坐公共交通工具。”戴好口罩，居民王安站到了等候区。

从6月14日设立到6月17日，天坛体育中心采样点共对6700多位去过新发地、去过新发地的人的密切接触者以及餐饮行业从业者进行采样，他们主要来自天坛、体育馆路、东花市、崇外、前门、建国门、龙潭、永外等东城区南部的8个街道。

从等候区到登记区登记，核对身份信息，再到检测点采样，王安只花费了15分钟。身着防护服、面罩、鞋套，采样护士拿起咽拭子收集受试者咽喉后壁上皮细胞，再将咽拭子置入收集瓶，放入塑料袋里密封，交由另一位护士消毒、放入标本桶低温保存，整个过程只有十几秒。“没想到这么快，没什么不适，检测一下是对自己负责，也是对社会负责。”王安说。

昨日阴天，气温不算太高，这为医护人员和受试者们提供良好的检测环境。“早上凉快时候我们两小时一轮换，中午较热的时候就一小时一轮换，总体节奏稳定、强度适中。”来自鼓楼中医医院的陈玮琦说，医院为现场的医护人员带来了自主研制的银花清肺饮，街道还提供了带窗户的帐篷、冰桶、休息室和各种补给，非常给力，自己工作起来也动力满满。

记者从东城区卫健委了解到， 从6月14日起，东城区共设立地坛体育中心、天坛体育中心等4个核酸检测点，由和平里医院、鼓楼中医医院、第六医院、隆福医院、普仁医院、第一人民医院6个医院派出医务人员开展核酸检测，所有检测点均有条不紊。

西城

采样点工作区冰块降温

本报讯（记者 张骜）昨天，早七点到位布置，不到九点迎来当日第一批检测居民……在西城区大观园南门广场集中检测点，宣武中医医院手术室护士长王辉和63名从西城各区属医院抽调的医护人员开始了一天的检测任务。面对严峻的抗疫形势，西城区快速反应，设置四个集中核酸检测点，并在广外街道七个封闭管理社区设立检测点，截至6月17日9时，全区已累计完成核酸采样2.8万余人，核酸检测1.3万余人。

首批二十多位居民来到检测点入口处，经过核查个人信息、身份证等一系列程序，分散在八个检测棚进行咽拭子检测。

记者注意到，咽拭子检测整个过程约三分钟，检测人员全程与被检测者保持安全距离，检测区域内有工作人员不间断进行消毒液喷洒，秩序井然。

西城区卫健委副主任宋青介绍，该检测点位于6月16日设立，主要针对白纸坊及周边街道居民。通过大数据筛查和社区排查，有前往新发地和广外天陶红莲等市场的居民分批来此检测，做到应检尽检。

“16日我们一直工作到晚上十点多，一共完成样本采集4700余例。”王辉说。

在大观园南门内，开辟了一片休息区，搭着帐篷，备好了食品、水、电风扇、椅子，树荫下还有折叠的躺椅可用作小憩。昨天上午十点左右，室外27摄氏度的气温虽不算酷热，不一会儿，穿着防护服的医护人员们的额头上微微见汗。一批检测者完成了，王辉顾不上休息，准备迎接下一批检测者。采集区域不能使用风扇，3位保安拉来几箱冰块放在采样点的工作桌下，为医务人员降温。

“我们现在两个小时一换班，如果检测量大每一个小时一轮休，保证医护人员的精力和体力。”宋青说。

西城区委区政府组织专班，西城卫健委从11家区属医院抽调精干力量，组建1000余人的核酸检测采样队伍。