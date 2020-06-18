北京市商务局：易造成人员聚集的促销活动一律停办

易造成人员聚集的促销活动一律停办，餐饮企业暂停举办婚宴、酒席等群体性聚餐活动……昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市商务局二级巡视员王洪存介绍，各商业服务业按照二级响应防控措施和指引要求，迅速调整完善防控工作方案预案。

6月16日，本市应急响应级别由三级调至二级，商业服务业调整完善防控工作方案预案。餐饮企业暂停举办婚宴、酒席等群体性聚餐活动；线下各种仪式、发布会、现场展卖等易造成人员聚集的促销活动一律停办。经营场所要控制人员密度，防止人群聚集，严格落实戴口罩、测体温、消杀通风、核验健康宝及扫码登记等措施；严格员工的健康管理和个人防护，落实“四早”措施，坚决杜绝带病上岗，严格落实到过新发地批发市场等场所人员的核酸检测和管理。市区商务部门主动协调相关部门，加强农产品批发市场、菜市场（店）、餐馆、超市、生鲜果蔬店等场所的执法检查，督促企业落实疫情防控主体责任以及新发地批发市场关联人员的管理，确保防疫措施落实到位，确保行业安全。

王洪存说，目前，全市蔬菜等生活必需品市场供应总体平稳。全市主要连锁商超、社区菜市场供应比较平稳，秩序良好。市场缺断货情况不断减少。据对重点企业驻场员、二级市场、连锁企业、12345热线、网络舆情等渠道不完全监测，6月14日至16日，共有37家企业的64家门店出现蔬菜缺断货情况，其中6月14日缺断货门店31家，15日27家，16日为6家。市场缺断货门店数量持续下降。全市各大连锁商超积极应对市场蔬菜供应需求量急剧增加的影响，加大人力、物力、财力投入，组织最强采购力量，发挥产地直采优势，及时采购调运蔬菜等生活必需品进京，增加市场货源供应。据监测，物美、京客隆、超市发等8家大型连锁超市的592家门店，6月16日蔬菜进货量2961.5吨，较12日增加71.3%；销售量2361.0吨，较12日增加100.2%。连锁商超供应保证能力十分稳定。（记者 贾晓宏 孙乐琪）