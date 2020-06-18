天津新增1例本地新冠肺炎确诊病例

6月17日6时至18时，天津市新增1例本地新冠肺炎确诊病例，累计报告本地新冠肺炎确诊病例137例。

记者从天津市疾控中心获悉，天津第137例本地新冠肺炎确诊病例为男性，22岁，发病前14天无外出史，无疑似病例和确诊病例接触史，自5月30日后一直在天津康莱德酒店西餐厅从事洗碗工作，期间偶尔会负责清洗冷冻海鲜食材。

该患者6月16日出现发热并伴有咽干，自测体温38摄氏度，在母亲陪同下先后到天津医科大学总医院、天津市南开区学府医院、南开区三潭医院发热门诊就诊。17日核酸检测结果为阳性，经天津市专家组确诊为天津市本地新冠肺炎确诊病例，分型为轻型。目前其已转至定点医院治疗，已判定的93名密切接触者正在接受隔离观察，其他密切接触者正在排查中，工作场所和住所已进行终末消毒。

截至目前，天津137例本地新冠肺炎确诊病例中，在院1例（轻型），治愈出院133例，死亡3例。（记者张建新）