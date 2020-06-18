国家卫健委：6月17日新增确诊病例28例 其中本土病例24例

人民网北京6月18日电（董童）国家卫生健康委于18日在官网发布的《截至6月17日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，6月17日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例28例，其中境外输入病例4例（上海2例，陕西1例，甘肃1例），本土病例24例（北京21例，河北2例，天津1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为本土病例（均在北京）。当日新增治愈出院病例15例，解除医学观察的密切接触者153人，重症病例增加2例。境外输入现有确诊病例91例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例1860例，累计治愈出院病例1769例，无死亡病例。

情况显示，截至6月17日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例265例（其中重症病例9例），累计治愈出院病例78394例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83293例，现有疑似病例7例。累计追踪到密切接触者754966人，尚在医学观察的密切接触者5220人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者8例（境外输入2例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察3例（境外输入1例）；尚在医学观察无症状感染者111例（境外输入63例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1610例。其中，香港特别行政区1120例（出院1071例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院45例），台湾地区445例（出院434例，死亡7例）。