北京疫情上升期 非常之时非常之举

6月17日，北京首都国际机场旁的西湖园，一架飞机即将降落。截至当日15时，北京首都国际机场取消进出港航班406架次，大兴机场取消224架次。中青报·中青网记者 李隽辉/摄

“再见面已是高考时”，6月17日，北京多所中学向高三学生短暂开放，让大家取走还留在教室的复习资料，学校门口留下同学之间告别的瞬间。

这一届高三学生的在校学习生活因北京市昨晚提升应急响应级别提前结束。

自6月11日北京新发地批发市场发生新冠肺炎疫情以来，北京本地确诊病例5天内过百。6月16日晚间，北京市政府副秘书长陈蓓宣布，北京将根据疫情发展变化调整应急响应级别和防控策略，应急响应级别由三级调至二级。

相关防控措施包括，对过去14天到过新发地、玉泉东、天陶红莲市场等重点区域人员及密切接者实现核酸检测全覆盖；恢复社区封闭式管理；恢复各年级线上教学，高校学生停止返校等。

中小幼全部实现静校 核酸检测应检尽检

6月16日晚，北京召开疫情防控新闻发布会不久，北京中小学生的家长就收到第二天恢复线上学习的通知，这一次也包括即将参加中、高考的初三、高三学生。

今天上午，在北京市新闻办举行的发布会上，北京市教委新闻发言人李奕首先介绍，今天全市中小幼全部实现静校，已经在物理上把每一个孩子安全地隔离在家。

事实上，校园静校只是北京6月16日起执行二级响应后的一个细节。按北京市政府新闻发言人徐和建的说法，非常时期需要非常之举，全市要迅速调整到二级响应状态。

在北京，很多区调集人员最多的就是对重点人群的核酸应检尽检。北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、市委组织部副部长张强介绍，6月13日以来，北京已对新发地等出现疫情的市场人员、周边小区居民、大数据排查涉疫市场人员、社区“敲门行动”中主动报告有关接触史的人员以及全市各农贸市场工作人员约35.6万人进行了核酸检测。今天将完成对大数据筛查的35.5万涉疫市场相关人员的检测。

北京东城区天坛体育中心足球场被临时征用为该区的一处核酸检测点。足球场被临时划分为等候区、登记区、检测区，这些区域各自独立、单线循环。

从6月14日设立到6月17日，天坛体育中心采样点共对6700多名去过新发地批发市场的市民及其密切接触者，以及餐饮行业从业者进行采样。

在东城区，核酸检测点还有3处，由东城区的和平里医院、鼓楼中医医院等6个医院派出医务人员开展核酸检测工作。截至6月17日13时，已检测20778人次，目前已反馈的检测结果为阴性。

因出现一名关联北京新发地的新冠肺炎确诊病例，6月16日，北京市西城区关闭了辖区内广外街道的天陶红莲市场，并对周边的7个社区实施封闭管理。

该市场的人员及周边社区居民也需要进行核酸检测，北京市西城区卫健委从11家区属医院抽调精干力量，组建1000余人的核酸检测采样队伍，建立4个集中核酸检测点，并在广外街道7个封闭社区设立检测点，通过大数据筛查和社区排查手段，已累计完成核酸采样2.8万余人，核酸检测1.3万余人。

北京市疾控中心副主任庞星火今天强调，目前北京的疫情还处于上升期，考虑到新发地批发市场是北京市最大的农副产品交易场所，物流广泛、人员密集，疫情扩散风险大，控制难度较大，不排除发病人数未来还会维持并持续一定时间。

在未来一段时间，通过核酸检测进行排查依然是北京市一项强度较大的重点工作。张强说，北京已确定6类人必须做到核酸应检尽检：包括新发地等涉疫市场、涉疫社区相关人员、北京市中高风险街道乡镇常住居民、北京市医疗卫生机构从业人员、公共领域服务人员、已返校学校学生及教职员工、参与重点区域社区防控一线工作人员等。

核酸检测需求的激增也带来压力。据张强介绍，北京目前全市日均采样约40万人，今后几天还将持续扩大，北京正统筹疾控机构、医院和第三方机构等98家专业采样队伍，以开展业务培训、优化点位设置、强化服务保障等方式，确保检测有序、高效开展。

6月17日9时，中国疾控中心移动P3实验室检测队14名队员集结完毕，前往丰台区疾控中心，协助开展新冠肺炎核酸检测工作。在现有配置情况下，日检测能力可达到1000份，将在北京市此次疫情核酸检测工作中发挥提升检测数量和参比实验室作用。

餐饮业成为排查重点 恢复社区封闭式管理

据北京市疾控中心通报，6月15日的确诊病例中，有6人来自丰台区的餐馆，而此前也有两名餐饮行业的员工确诊，所以，近日北京也把餐饮业作为排查的重点。

在北京朝阳区望京附近的一家火锅店里，平日里人头攒动，今天中午时只有3桌客人。该火锅店店长介绍，按照防控要求，所有餐饮企业的从业人员都需进行核酸检测。6月16日，店里组织所有人员到指定地点进行检测。

店长告诉记者，饭店需要每天3次向所在街道进行消杀工作的报备。该店已将部分餐桌挪到店外空地上，并鼓励消费者室外就餐。

北京先后有新发地批发市场、海淀玉泉东市场和广外天陶红莲市场发现确诊病例。二级响应下，北京宣布对所有农贸市场、餐饮店、食堂等重点场所进行全面防疫检查、环境消杀和核酸检测。

北京市市场监督管理局副局长陈言楷介绍，截至6月16日6时，北京市共消杀农贸市场276家，关闭地下、半地下农贸市场11家；完成部分餐饮服务单位（含单位食堂）消杀33173家，6月16日24时完成全部餐饮服务单位的消杀工作。

位于东三环附近的盛福小关市场是周边居民采买的主要场所，消费者包括东城、西城等地居民。该市场的商贩表示，近几天，市场管理者都对商贩进行了行踪排查，了解近期是否有到访新发地的情况。此外，对商贩的检测更加严格，除每天检测体温，还要求商贩做好摊位消毒工作。

二级响应下，北京恢复社区封闭式管理，落实测温、查证、验码、登记等措施后方可进入。

北京东城区迅速重启区级干部下沉工作机制，按照不低于最高峰值下沉人数的标准，要求区属机关、企事业单位下沉干部全部返回原下沉街道报到。目前，全区1764名区级下沉干部、2459名街道下沉干部全部到岗到位，参与涉及新发地市场人员摸排工作。

在朝阳区左家庄社区，社区工作人员恢复24小时到岗，并对进出入小区的人进行严格的出入证登记、测温，非本社区居民则需出示健康宝，并仔细询问是否近期到访新发地等地区。目前外卖、快递可提供上门配送的服务。

西城区玉桃园一区居民表示，目前社区启动严格的管理措施，对进出社区的人严格测温，并要求出示出入证。非本社区居民出示健康宝可以进入。

朝阳区明天第一城在天通苑附近，周边流动人口较多。小区居民表示，从6月17日起，小区恢复禁止快递上门取件、送件服务，严格测量体温并检查本小区人员出入证，非本小区居民禁止入内。

北京市政府的新闻发布会已连续多天每日召开两次，徐和建每次都强调首都疫情防控形势严峻复杂。今天，他说，新冠病毒狡猾凶险，形势严峻，不容任何闪失，疫情防控对北京又是一场大考。（记者 刘世昕 张敏）