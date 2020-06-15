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机关食堂引进餐厨废物处理设备

800斤餐厨垃圾就地减量九成

2020年06月15日10:58 来源：北京日报

　　工作人员点击屏幕，将垃圾倒进处理设备。

　　“食堂每天产生的厨余垃圾大约有800多斤，用了新设备处理后，炼成的油脂和有机肥料，体积也就是原来的十分之一。”近日，丰台区卢沟桥乡机关食堂引进了一台餐厨垃圾处理设备，启用后垃圾减量明显，并且没有异味和污染，减量和保护环境一举两得。

　　记者在现场看到，这台设施安放在食堂西墙外垃圾房，这间房宽3米、长6米。走进垃圾房内闻不到异味，看不到脏乱的垃圾和臭水，只有整齐排列的处理主机和油水分离设备。处理后产出的有机肥料占据了垃圾房的大部分空间。

　　现场一名工作人员正在处理垃圾，他将垃圾桶连接到提升链，随后通过触摸屏进行操作，垃圾桶缓慢上升将垃圾自动投放，没有出现外漏。“投放的厨余垃圾会第一时间被分离出油脂和水分，剩余垃圾会暂存，等存储仓饱和后一次性就地处理为有机肥料。”工作人员说。记者看到油水分离装置开始工作，垃圾中的水分进入储水系统，油脂被存放在另一个桶里。处理设备的右侧是异物分离口和有机肥料出口，分离出油脂的厨余垃圾会自动筛检出大骨头、塑料袋等其他垃圾。

　　现场的工作人员将几大桶厨余垃圾投入处理机器内，按下操作按钮后，主机开始进行垃圾分拣。工作人员说处理垃圾要经过降盐脱脂、固液分离、自动分拣、干燥脱水、杀菌祛臭等几个步骤，最终化为棕黄色锯末状的有机肥料，大约七八桶厨余垃圾能产出几十斤左右的肥料。“这些肥料怎么办呢？”记者问，该工作人员说：“我们已和回收公司达成了协议，他们派人每周上门回收一次。有机肥料可用于土壤改良、绿色农业和饲料等。油脂在分拣过程中进行了特殊气味处理，基本闻不到味儿。”

　　该食堂的负责人李烈说：“引进餐厨废弃物处理设备，处理后的油脂和有机肥料体积只有原来的十分之一，实现了厨余垃圾就地资源化、无害化、零排放，处理后有机肥料直接对接资源回收单位，减少了中间环节，有效降低了资源循环利用的成本。”

　　杨晓斌 蔡晖 文并摄

(责编：李轶群、许晓华)


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