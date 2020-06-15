居民厨余垃圾分出量猛增

厨余垃圾处理是生活垃圾分类推进中的难点问题。积极履行分类责任的市民也非常关心，辛苦分出的厨余垃圾，终端究竟是如何处理的？《北京市生活垃圾管理条例》规定，应加快厨余垃圾集中处理设施建设，提高处理能力。针对市民关心的问题，6月10日，记者前往通州区有机质资源生态处理站，探访厨余垃圾终端处理情况。

小区厨余垃圾分出量翻倍

在京哈高速公路以南、凉水河以北的一片空地上，矗立着几个十几层楼高的巨大铁罐，罐体上写着“京城环保”字样，一辆辆装载厨余垃圾的密闭车缓缓开进厂区，这里就是厨余垃圾的定点处理厂——通州有机质资源生态处理站，其处理能力覆盖了除马驹桥镇和台湖镇之外、通州其他所有街乡镇的厨余垃圾。

尽管当天的气温高达36℃，闷热难耐，但在进入场区之前，记者还是戴上了口罩，用以遮挡异味。

事实证明，记者的担心是多余的，站内的异味远低于记者的想象，在办公区和生产区之间穿行时，如果不是特别留意，几乎闻不到臭味。

“我们的厨余垃圾日处理能力达200吨，餐馆、居民小区和机关事业单位等产生的厨余垃圾都运到这里。”据该处理站副总经理王敬贤介绍说，除了厨余垃圾外，处理站还能每天处理粪便和污泥共400吨。

从5月1日实行生活垃圾分类以来，该站平均每天处理的厨余垃圾量增加了三四十吨，目前日处理厨余垃圾180吨左右，几乎是满负荷运转。

王敬贤将这一变化归根于垃圾分类的有效推进。去年底，按照每天的平均量来计算，进站的餐厨垃圾约为150吨左右，其中大部分都来自于餐馆。但从今年5月开始，来自居民小区的厨余垃圾增长明显，“这部分厨余垃圾去年每天只有10余吨左右，现在猛增到三四十吨，说明通州居民小区的厨余垃圾分类效果明显。”王敬贤说。

“四联单”溯源倒逼前端分类

早上6点多钟，在有机质资源生态处理站门口，就有不少满载垃圾的车辆排队进站。记者在现场看到，进站后的地面铺着一块巨大的长方形铁板，旁边地面立着一块黑色的显示屏。

“这是地磅，每一辆车进场和出场都要经过称重，以计算装载的垃圾吨数。”王敬贤说，所有进站车辆的相关信息，比如车牌号、所属单位、每天进场次数等，都在处理站系统里有详细的记录。司机卸完垃圾出场前，要在自动生成的单据上核对数据并签字，这些单据再生成“四联单”，一份自留，一份交给清运方，一份上传区里，一份上报市里。

王敬贤还告诉记者，这样做的目的，一方面是为了统计每天垃圾的数量，更为重要的是，如果发现运来的厨余垃圾里掺杂着较多的其他垃圾，都会第一时间查找来自哪一辆车，并及时向通州区城市管理委员会报告，由他们督促相关清运企业进行整改，正确进行垃圾分类。

“四联单”溯源的做法，是从终端倒推垃圾分类的前端，督促清运企业、中转站做好垃圾分类，前端分类到位了，终端处理速度会大大加快。

“牛皮垃圾袋”难缠呼吁“裸投”

去年几乎每个月都发生过因为垃圾堵塞而维修停机的事情。

王敬贤带着记者爬上了预处理车间的三层，透过玻璃窗可以看到，车间内一台台机械正在不停运转。

“餐厨垃圾进入处理设备后，有两台破碎机会马上介入，将大块的垃圾切碎，然后再分筛。造成停机的原因就出在这里。”他说，如果大块坚硬的金属硬物混进垃圾里，就会破坏处理仓内部的结构，割破仓壁发生渗漏。“去年有一次，处理仓发生渗漏，只好停机维修，在维修前，得先将这些垃圾全部清理出来，再派工人去补漏点，整个维修过程花费了好几个小时，大大降低了垃圾处理的速度。”

除此以外，如果厨余垃圾中混进了衣服、床单等织物，也会损坏处理设备。“这些纺织物会缠绕在旋转的设备上，造成设备卡顿，我们只有停机进行人工清理，清理满满一仓垃圾是一项耗时耗力的工作。”

王敬贤指着机器旁斑驳的地面说：“看看这些印记就能想起当初经历了什么，每次清掏出来的垃圾堆放在地面，等清运走之后，我们要对地面进行冲洗消毒，如此反复，地面就变成现在这样了。”此外，由于维修设备造成的停工和设备维护费也是一大笔损耗。

“垃圾分类的前端，如果能够做得更细致，减少混装混运，我们终端的处理效率就会高不少。”王敬贤告诉记者，金属破坏和纺织物缠绕还是垃圾分类推行前碰到的主要问题，而现在让他们格外困扰的是黑色垃圾袋。“这些黑色垃圾袋被我们叫做‘牛皮垃圾袋’，因为它的材质韧度高，撕扯很难断裂，和牛皮一样难缠。”

“几乎每天都能遇到这种垃圾袋，它们混杂在厨余垃圾中，经常会缠绕在设备上导致卡顿，停机清理检修经常发生。”站内一名工作人员说，他们分析过黑色垃圾袋之所以常见，是因为其可以避免垃圾散落，封口后能隔绝臭味散发，而且容易堆放，因此被餐馆、写字楼等广泛使用，现在不少居民也在使用。

“其实‘裸投’是我们最欢迎的投放方式，不装袋的厨余垃圾直接从垃圾桶倒进垃圾车，再倒进我们的处理仓，处理起来更容易，如果其中混有杂质，也一眼就能发现。”王敬贤说，目前设想在预处理车间安装一套破袋设备，能将塑料袋破开，然后挑出不能处理的其他垃圾，再对厨余垃圾进行处理，“还需要从方案、技术、资金、可行论证等多方面综合考虑，希望能实现，让厨余垃圾处理速度更快、效果更好”。（记者 杨晓斌）