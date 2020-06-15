于文明：互惠互利、共建共享 推动中医药国际化发展

人民网北京6月9日电 为推动中医药传承创新发展，助力中医药走向世界，7日下午，由人民网·人民健康和中国健康促进基金会、中华中医药学会主办，阿斯利康支持的第二届中医药国际化发展论坛暨“中医药助力心脑血管健康管理”全国启动会在人民日报社报告厅举行。国家中医药管理局局长于文明出席大会并表示，中医药在这次疫情防控救治中发挥了独特的优势和作用，成为这次疫情防控的一大亮点。

传承精华、守正创新

中医药在疫情防控中发挥独特的优势

“在湖北保卫战、武汉保卫战取得决定性成果，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，特别是以习近平同志为核心的党中央充分肯定中医药在抗疫中发挥重要作用之际，召开第二届中医药国际化发展论坛具有重大意义。”于文明表示，新冠疫情发生以来，国家中医药管理局认真贯彻落实习近平总书记重要指示，不断完善中医诊疗方案，并积极开展国际交流与合作，与世界卫生组织及各国分享中国经验、中国方案，为构建人类卫生健康共同体注入了中国智慧和力量。

据于文明介绍，疫情期间，国家中医药管理局分别发布了英、意、法、西班牙等版本的新冠肺炎中医及中西医诊疗方案，并支持举办了30余场海内外视频交流和直播活动。同时，根据外交合作需求，向十余个国家和地区赠送了中医药产品，配合国家卫生健康委选派中医专家参加专家团，分30余批次向几十个国家和地区介绍中国疫情防控经验，充分展示了中国负责任大国的担当，体现了构建人类命运共同体的国际合作理念。

“中医药在这次疫情防控救治中发挥了独特的优势和价值作用，是以实际行动贯彻落实习近平总书记关于中医药继承好、发展好、应用好的批示指示精神，是中医药传承精华、守正创新的一次生动实践。”于文明说。

互惠互利、共建共享

促进中医药国际交流与合作不断深化

“中医药是中国的，也是世界的，是传统的，也是现代的。加强中医药国际交流与合作，推动中医药现代化、产业化、国际化发展，目的是让中医药优质的健康医疗服务惠及世界、造福人类。”于文明表示。

在谈到当前中医药发展国际交流与合作重点工作任务时，于文明强调，一要坚持传承精华、守正创新，推动中医药学术发展和临床防治能力不断提升。传承是中医药发展的根基，创新是中医药发展的时代生命活力。创新的目的是为了提高学术水平和临床疗效，提高防控救治能力。要尊重规律，传承精华，守正创新，做到“传承师古不泥古、创新发展不离宗”，服务当代常见病、多发病、重大疑难疾病和新发传染病防治需求。二要坚持互惠互利、共建共享，促进中医药国际交流与合作不断深化。推动中医药现代化、产业化，产学研用一体化，惠及“一带一路”沿线民众，整合“一带一路”沿线国家医、教、研、产、用资源，推动中医药与海外国家现代医学体系共商、共建交流与合作平台机制，共享防病治病成果，发挥中医药在全球卫生治理中的价值作用，服务世界各国民众健康福祉。三要发挥中医药独特优势和作用，为服务人类卫生健康共同体作出积极贡献。中医药和西医药相互补充、协调发展，是我国卫生健康事业的显著优势。要积极推动中医药与世界各国医学合作交流，发挥中医药独特优势和作用，参与所在国防病治病工作，造福世界人民健康，为构建人类卫生健康共同体作出积极贡献。

“相信在‘一带一路’的推动和大家的共同见证下，中医药的舞台将会越来越大，让我们携起手来，以更加宽广的胸怀，更加自信的胸襟拥抱现代科技，拥抱世界，尊重中医规律，推动中医药传承创新发展，与世界各国的医学卫生同行团结合作，为世界人民健康福祉，为构建人类卫生健康命运共同体作出新的更大贡献。”于文明说。